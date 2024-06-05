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Женщина из Свободного осуждена на 2 года за попытку убийства младенца

Женщина из Свободного осуждена на 2 года за попытку убийства младенца

5 июня 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Жительница закрытого города Свободный признана виновной в попытке убийства своего новорожденного ребенка.

Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил обвиняемую к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 20 декабря 2023 года. Свердловчанка, скрывавшая от родственников свою беременность, самостоятельно родила ребенка в бане, после чего она укутала младенца в простынь и закопала его в снегу.

В этот момент на дачу приехал ее свекр и обнаружил ребенка. Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Мальчика увезли в больницу, он остался жив.

#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Дети#Суд#Полиция#Уголовное дело#Женщина#Приговор#ЧП#ЗАТО Свободный#18+#Екатеринбург#Инцидент
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