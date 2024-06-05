Женщина из Свободного осуждена на 2 года за попытку убийства младенца

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил обвиняемую к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел 20 декабря 2023 года. Свердловчанка, скрывавшая от родственников свою беременность, самостоятельно родила ребенка в бане, после чего она укутала младенца в простынь и закопала его в снегу.
В этот момент на дачу приехал ее свекр и обнаружил ребенка. Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Мальчика увезли в больницу, он остался жив.