1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Высадка кустарников будет осуществляться по специальной схеме, через каждые 0,2 метра. При этом у исполнителя должен быть свой инструмент. Также ему предстоит самостоятельно транспортировать растения на объект, сказано в документации к закупке.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 13 июня. Все работы должны быть выполнены в течение двух недель после заключения контракта.
Напомним, в середине мая в Нижнем Тагиле в рамках экологического мероприятия была высажена рябиновая аллея. Пока она насчитывает только 10 деревьев. Растения были предоставлены городским питомником.