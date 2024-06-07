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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

На озеленение привокзальной площади в Нижнем Тагиле выделено 1,7 млн рублей

1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

7 июня 2024, 05:18
Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

На озеленение привокзальной площади в Нижнем Тагиле выделено 1,7 млн рублей

В Нижнем Тагиле планируется озеленение привокзальной площади. На это выделено 1,7 миллиона рублей. Всего на территории будут высажены более 1,5 тысячи кустарников спиреи японской.

Высадка кустарников будет осуществляться по специальной схеме, через каждые 0,2 метра. При этом у исполнителя должен быть свой инструмент. Также ему предстоит самостоятельно транспортировать растения на объект, сказано в документации к закупке.

Фото: Документация закупки

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 13 июня. Все работы должны быть выполнены в течение двух недель после заключения контракта.

Напомним, в середине мая в Нижнем Тагиле в рамках экологического мероприятия была высажена рябиновая аллея. Пока она насчитывает только 10 деревьев. Растения были предоставлены городским питомником.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Город#Благоустройство#Цветы#Природа#Озеленение#Екатеринбург
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