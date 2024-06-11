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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Прокуратура проверяет качество холодной воды в Красноуральске

Прокуратура проверяет качество холодной воды в Красноуральске

11 июня 2024, 10:30
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура начала проверку в Красноуральске после того, как местные жители пожаловались на мутную и желтую воду.

Согласно жалобам, поступившим в ведомство, в мае–июне 2024 года жителям города предоставлялась холодная вода плохого качества.

В ходе проверки отобраны проб воды и обследована инфраструктура. Также изучается вся необходимая документация.

До этого, в апреле 2024 года, предприятие, которое отвечает за водоснабжение, уже получало представление. Тогда жителям 421 дома был сделан перерасчет. Сумма составила более 800 тысяч рублей.

На данный момент ситуация находится под контролем прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, проблема с коммуникациями наблюдается и в Первоуральске. В холодное время года там произошло несколько аварий. В результате в конце апреля было решено выделить 100 млн рублей на ремонты. Они были найдены благодаря сокращению затрат на ремонт Ледового дворца.

#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Вода#Жалоба#Екатеринбург
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