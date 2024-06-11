Прокуратура проверяет качество холодной воды в Красноуральске

Напомним, проблема с коммуникациями наблюдается и в Первоуральске. В холодное время года там произошло несколько аварий. В результате в конце апреля было решено выделить 100 млн рублей на ремонты. Они были найдены благодаря сокращению затрат на ремонт Ледового дворца.