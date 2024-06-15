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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область

Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область

15 июня 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ухудшится погода. Такой прогноз дали синоптики на 15 июня. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение.

Днем и вечером местами в регионе ожидаются ливни, грозы, град и ветра до 25 метров в секунду. При этом сохранится жаркая погода. Столбики термометров достигнут +36 градусов. В северной части региона температура не превысит +26 градусов.

При этом в Екатеринбурге прогнозируется теплая погода без осадков. Температура составит +35 градусов, а ветра будут иметь порывы до 7 метров в секунду.

В Нижнем Тагиле шторма также не предвидится. По данным Гисметео, ветра будут иметь порывы до 10 метров в секунду. Однако осадки не обойдут город стороной. Уже с 14:00 и до вечера ожидаются дожди. Воздух прогреется до +31 градуса.

Магнитное поле в регионе останется спокойным. Только к вечеру будут небольшие возмущения. Они оцениваются в 4 балла из 9.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на все лето. По их словам, оно будет дождливым и теплым.

#Ирина Кирилова#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Град#Дождь#Гроза#Природа#Шторм#Екатеринбург
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