Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Днем и вечером местами в регионе ожидаются ливни, грозы, град и ветра до 25 метров в секунду. При этом сохранится жаркая погода. Столбики термометров достигнут +36 градусов. В северной части региона температура не превысит +26 градусов.
При этом в Екатеринбурге прогнозируется теплая погода без осадков. Температура составит +35 градусов, а ветра будут иметь порывы до 7 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле шторма также не предвидится. По данным Гисметео, ветра будут иметь порывы до 10 метров в секунду. Однако осадки не обойдут город стороной. Уже с 14:00 и до вечера ожидаются дожди. Воздух прогреется до +31 градуса.
Магнитное поле в регионе останется спокойным. Только к вечеру будут небольшие возмущения. Они оцениваются в 4 балла из 9.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на все лето. По их словам, оно будет дождливым и теплым.