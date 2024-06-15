Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область

В Нижнем Тагиле шторма также не предвидится. По данным Гисметео, ветра будут иметь порывы до 10 метров в секунду. Однако осадки не обойдут город стороной. Уже с 14:00 и до вечера ожидаются дожди. Воздух прогреется до +31 градуса.