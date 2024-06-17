Тренировку по освобождению заложников под Нижним Тагилом показали в ГУФСИН

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Проходили мероприятия 13 и 14 июня в ИК-13. В общей сложности в сборах участвовали 19 человек, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Дополнительно для служащих проведены теоретические занятия по разным дисциплинам.
Напомним, ранее в Екатеринбурге проходили всероссийские соревнования МЧС. В результате житель Нижнего Тагила стал победителем. Он быстрее всех взобрался на спасательную лестницу.