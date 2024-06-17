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Updated Сегодня, 05:41

Тренировку по освобождению заложников под Нижним Тагилом показали в ГУФСИН

Тренировку по освобождению заложников под Нижним Тагилом показали в ГУФСИН

17 июня 2024, 05:39
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В Свердловской области под Нижним Тагилом прошли учения ГУФСИН. Согласно легенде, сотрудникам предстояло освободить заложников. Также были проведены занятия по улучшению навыков по недопущению побегов.

Проходили мероприятия 13 и 14 июня в ИК-13. В общей сложности в сборах участвовали 19 человек, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Дополнительно для служащих проведены теоретические занятия по разным дисциплинам.

Напомним, ранее в Екатеринбурге проходили всероссийские соревнования МЧС. В результате житель Нижнего Тагила стал победителем. Он быстрее всех взобрался на спасательную лестницу.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Безопасность#Колония#Учения#ФСИН#Екатеринбург
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