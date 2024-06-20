Мэрия Екатеринбурга обжалует штраф за проведение ярмарки после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
По словам представителей администрации, решение будет обжаловано. Они сообщили, что на площадь 1905 года есть паспорт безопасности, в соответствии с которым и проходило мероприятие.
Ярмарка, по заверениям администрации, проходила в соответствии со всеми необходимыми мерами, а рекомендации правоохранителей выполнены. Полиция мероприятие согласовала, но в главном областном управлении сочли безопасность недостаточной, пишет Ура.ру.
Напомним, с 23 марта по 13 июня все массовые мероприятия в Свердловской области были приостановлены. В частности те, которые проводились на площадках, не соответствующих требованиям антитеррористической безопасности. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокусе».