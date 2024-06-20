tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Мэрия Екатеринбурга ответила на штраф за ярмарку после теракра в «Крокусе»

Мэрия Екатеринбурга обжалует штраф за проведение ярмарки после теракта в «Крокусе»

20 июня 2024, 09:48
Фото: 1MI

Мэрия Екатеринбурга ответила на штраф за ярмарку после теракра в «Крокусе»

В мэрии Екатеринбурга не согласны с решением суда о назначении штрафа в размере 100 тысяч рублей за нарушение антитеррористического режима во время проведения ярмарки в центре города.

По словам представителей администрации, решение будет обжаловано. Они сообщили, что на площадь 1905 года есть паспорт безопасности, в соответствии с которым и проходило мероприятие.

Ярмарка, по заверениям администрации, проходила в соответствии со всеми необходимыми мерами, а рекомендации правоохранителей выполнены. Полиция мероприятие согласовала, но в главном областном управлении сочли безопасность недостаточной, пишет Ура.ру.

Напомним, с 23 марта по 13 июня все массовые мероприятия в Свердловской области были приостановлены. В частности те, которые проводились на площадках, не соответствующих требованиям антитеррористической безопасности. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокусе».

#Ирина Кирилова#Общество#Ярмарка#Суд#Администрация#Штраф#Мероприятие#Теракт#Екатеринбург#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
У 17-летней матери в Нижнем Тагиле от пупочного сепсиса умер младенец
Сегодня, 04:45
12 человек в Екатеринбурге могут получить миллион за отравление в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:27
Бензин дорожает в Свердловской области
Сегодня, 07:33
Мигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам
Сегодня, 08:53
Новым главой ГАИ Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт
Сегодня, 04:00
В екатеринбургской многоэтажке на Эльмаше выявлен случай кори
Вчера, 16:17