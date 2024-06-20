Суд оштрафовал мэрию Екатеринбурга за ярмарку после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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После теракта было запрещено проводить ярмарки, во время которых не соблюдены правила безопасности. По словам чиновников, безопасность горожанам была обеспечена, однако суд решил, что это не так, пишет 66.ру.
В связи с этим администрация города по решению суда была оштрафована на 100 тысяч рублей.
Напомним, руководитель «Горноуральской ТК» был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что он нарушил правила рассмотрения обращений населения и в связи с этим задерживал ответы.