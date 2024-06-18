tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Суд обязал администрацию Белоярского ГО обеспечить детей транспортом в детсад

Суд обязал администрацию Белоярского ГО обеспечить детей транспортом в детсад

18 июня 2024, 08:04
Фото: 1MI
Администрация Белоярского ГО обеспечит транспортом детей детского сада «Березка».

Так, в селе Черноусово была приостановлена работа единственного детского сада «Улыбка» в связи с капремонтом. Детей временно перевели в садик «Березка», который находится в Совхозном поселке, однако у них нет транспорта, который мог бы возить их в учреждение и обратно, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, не все родители имеют возможность самостоятельно отвозить детей в сад. В связи с этим они обратились в прокуратуру, чтобы детям предоставили транспорт. Надзорный орган, проведя проверку, направил в суд требование обязать администрацию округа обеспечить дошкольников автобусом.

Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требование прокурора.

Напомним, в Камышлове суд обязал администрацию школы выплатить ученику 300 тысяч рублей за обоженную ногу. Травма произошла во время учебного дня.

Суд обязал завод в Первоуральске выплатить более 1,2 млн работникам
Узнать подробнее
Читайте также:
Аварийный дом снесут в Туринске через судВ Кушве девочка со сломанной ногой получит 800 тысяч от обидчика за моральный вредЭкс-воспитательнице в Екатеринбурге вынесен приговор за смерть воспитанницы
#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Дети#Суд#Администрация#Общественный транспорт#Екатеринбург#Инцидент#Белоярский ГО#Детский сад
Подпишитесь
Итоги недели: формальдегид, взрывы на ЕВРАЗе, ликвидация свалки и работа волонтеров
Сегодня, 04:50
10-летняя девочка с ДЦП пропала в лесу под Нижним Тагилом. Ее искали всю ночь
Сегодня, 03:30
Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27
18,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона
Сегодня, 06:17
Дожди и грозы снова надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 04:41
Экс-инженер Александр Хлопотов скончался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:26