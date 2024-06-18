Суд обязал администрацию Белоярского ГО обеспечить детей транспортом в детсад

Так, в селе Черноусово была приостановлена работа единственного детского сада «Улыбка» в связи с капремонтом. Детей временно перевели в садик «Березка», который находится в Совхозном поселке, однако у них нет транспорта, который мог бы возить их в учреждение и обратно, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.