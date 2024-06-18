Суд обязал администрацию Белоярского ГО обеспечить детей транспортом в детсад

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Так, в селе Черноусово была приостановлена работа единственного детского сада «Улыбка» в связи с капремонтом. Детей временно перевели в садик «Березка», который находится в Совхозном поселке, однако у них нет транспорта, который мог бы возить их в учреждение и обратно, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, не все родители имеют возможность самостоятельно отвозить детей в сад. В связи с этим они обратились в прокуратуру, чтобы детям предоставили транспорт. Надзорный орган, проведя проверку, направил в суд требование обязать администрацию округа обеспечить дошкольников автобусом.
Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требование прокурора.
Напомним, в Камышлове суд обязал администрацию школы выплатить ученику 300 тысяч рублей за обоженную ногу. Травма произошла во время учебного дня.