Жителям Екатеринбурга не вернули деньги за концерт без звезд

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Он рассказал, что за день до концерта стало известно, что организаторами не были выплачены гонорары, не забронированы отели и не подготовлены райдеры. В результате артисты отказались выступать. Также, по словам мужчины, организаторы игнорируют людей, просящих вернуть билеты.
Напомним, ранее в Екатеринбурге отменился рок-фестиваль «Кардиограмма». Жители Екатеринбурга также заявляли, что им не возвращают деньги за билеты.