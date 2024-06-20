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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Жителям Екатеринбурга не вернули деньги за концерт без звезд

Жителям Екатеринбурга не вернули деньги за концерт без звезд

20 июня 2024, 04:27
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга не могут вернуть деньги за концерт, на котором звезды отказались выступать. Он должен был пройти 19 июня в «Свободе».

Рэперы Voskresenskii, Thrill Pill и Elyaplugg! отказались от выступлений. Поводом послужило то, что все договоренности с организаторами выполнены не были. По словам одного из зрителей, он несколько дней не может сдать билеты.

Он рассказал, что за день до концерта стало известно, что организаторами не были выплачены гонорары, не забронированы отели и не подготовлены райдеры. В результате артисты отказались выступать. Также, по словам мужчины, организаторы игнорируют людей, просящих вернуть билеты.

Организаторы имеют только Telegram-канал, где сообщается, что их тоже подставили, пишет Е1. В «Свободе» рассказали, что концерт был арендованным. Всем людям обещали вернуть деньги.

Напомним, ранее в Екатеринбурге отменился рок-фестиваль «Кардиограмма». Жители Екатеринбурга также заявляли, что им не возвращают деньги за билеты.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Концерт#Конфликт#Билеты#Потребители#Екатеринбург
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