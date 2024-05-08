Жителям Екатеринбурга не возвращают деньги за билеты на отмененный фестиваль

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Речь идет о рок-фестивале «Кардиограмма». Мероприятие перенесли на следующий год. Некоторые покупатели билетов пожелали вернуть деньги, но организаторы им отказали, пишет Е1.
Некоторые из екатеринбуржцев пытаются вернуть деньги за билеты еще с 2023 года. Им обещали рассмотреть заявки на возврат, но в результате денег никто не увидел.
Одни из покупателей утверждают, что билеты им обошлись в 9 тысяч рублей. Жалобы поступили сразу от нескольких любителей рока из Екатеринбурга. Они отправляли заявления для возврата средств, но им было отказано.
Организаторы фестиваля рассказали, что все возвраты сейчас оформляются. Всем желающим надо написать по форме обратной связи или в личных сообщениях во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что на Ural Music Night в Екатеринбурге выступит автор хита «Мальчик на девятке».