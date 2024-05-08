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Жителям Екатеринбурга не возвращают деньги за билеты на отмененный фестиваль

Жителям Екатеринбурга не возвращают деньги за билеты на отмененный фестиваль

8 мая 2024, 12:46
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга купили билеты на фестиваль, который не состоится в этом году, а средства людям пока не вернули.

Речь идет о рок-фестивале «Кардиограмма». Мероприятие перенесли на следующий год. Некоторые покупатели билетов пожелали вернуть деньги, но организаторы им отказали, пишет Е1.

Некоторые из екатеринбуржцев пытаются вернуть деньги за билеты еще с 2023 года. Им обещали рассмотреть заявки на возврат, но в результате денег никто не увидел.

Одни из покупателей утверждают, что билеты им обошлись в 9 тысяч рублей. Жалобы поступили сразу от нескольких любителей рока из Екатеринбурга. Они отправляли заявления для возврата средств, но им было отказано.

Организаторы фестиваля рассказали, что все возвраты сейчас оформляются. Всем желающим надо написать по форме обратной связи или в личных сообщениях во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на Ural Music Night в Екатеринбурге выступит автор хита «Мальчик на девятке».

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли второй раз
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#Дарья Сорокина#Общество#Фестиваль#Свердловская область#Жалобы#Кардиограмма#Екатеринбург#Организаторы#Возврат денег
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