Администрация Нижнего Тагила сделает фестиваль национальных культур общегородским

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По словам главы города, со следующего года администрация финансово поддержит этот фестиваль, чтобы сделать его общегородским событием.
У нас есть хороший опыт проведения совместных мероприятий, таких, как фестиваль национальных культур, где все участники и зрители почувствовали атмосферу дружбы и единства разных народов, — добавил Владислав Пинаев.
Во встрече участвовали представители профильных управлений, различных учреждений, национальных НКО и религиозных объединений, а также полицейские. Обсуждались важные аспекты миграционной политики, профилактики межрассовых конфликтов и правового статуса мигрантов.
Особое внимание уделялось спортивным, образовательным и культурным мероприятиям, сообщили в мэрии. По словам руководительницы отдела по взаимодействию с НКО Елены Чуприной, в городе проводится работа по профилактике возникновения конфликтов с иностранцами. И они будут продолжены.
Центр развития туризма при поддержке администрации уже не первый год организует областной народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп», который объединяет представителей разных национальностей, — рассказала Елена Чуприна.
В эту работу включены культурные учреждения, сфера образования, а также спорта. По словам главы управления культуры Светланы Юрчишиной, за последнее время в 22 подведомственных муниципальных организациях состоялось 300 мероприятий. В них поучаствовали больше 16 тысяч тагильчан.
Все встречи были направлены на расширение культурных связей, интеграцию иностранцев. Мигрантам в Нижнем Тагиле оказывают консультативную помощь, проводят для них уроки русского языка, посвящают в тонкости русской культуры.
Ранее сообщалось, что первый иностранец-участник СВО получил российский паспорт в Свердловской области.