Администрация Нижнего Тагила сделает фестиваль национальных культур общегородским

В эту работу включены культурные учреждения, сфера образования, а также спорта. По словам главы управления культуры Светланы Юрчишиной, за последнее время в 22 подведомственных муниципальных организациях состоялось 300 мероприятий. В них поучаствовали больше 16 тысяч тагильчан.