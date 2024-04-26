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Updated Сегодня, 13:10

Администрация Нижнего Тагила сделает фестиваль национальных культур общегородским

Администрация Нижнего Тагила сделает фестиваль национальных культур общегородским

26 апреля 2024, 13:10
Фото: 1MI
В администрации Нижнего Тагила обсудили вопросы межэтнического взаимодействия. Заседание провел мэр Владислав Пинаев. В том числе он озвучил ближайшие планы на фестиваль национальных культур во дворце на Руднике имени III Интернационала.

По словам главы города, со следующего года администрация финансово поддержит этот фестиваль, чтобы сделать его общегородским событием.

У нас есть хороший опыт проведения совместных мероприятий, таких, как фестиваль национальных культур, где все участники и зрители почувствовали атмосферу дружбы и единства разных народов, — добавил Владислав Пинаев.

Во встрече участвовали представители профильных управлений, различных учреждений, национальных НКО и религиозных объединений, а также полицейские. Обсуждались важные аспекты миграционной политики, профилактики межрассовых конфликтов и правового статуса мигрантов.

Особое внимание уделялось спортивным, образовательным и культурным мероприятиям, сообщили в мэрии. По словам руководительницы отдела по взаимодействию с НКО Елены Чуприной, в городе проводится работа по профилактике возникновения конфликтов с иностранцами. И они будут продолжены.

Центр развития туризма при поддержке администрации уже не первый год организует областной народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп», который объединяет представителей разных национальностей, — рассказала Елена Чуприна.

В эту работу включены культурные учреждения, сфера образования, а также спорта. По словам главы управления культуры Светланы Юрчишиной, за последнее время в 22 подведомственных муниципальных организациях состоялось 300 мероприятий. В них поучаствовали больше 16 тысяч тагильчан.

Все встречи были направлены на расширение культурных связей, интеграцию иностранцев. Мигрантам в Нижнем Тагиле оказывают консультативную помощь, проводят для них уроки русского языка, посвящают в тонкости русской культуры.

Ранее сообщалось, что первый иностранец-участник СВО получил российский паспорт в Свердловской области.

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