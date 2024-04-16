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Юные тагильские танцоры завоевали награды Всероссийского фестиваля «Градиент»

Тагильский «Мир танца» привез награды хореографического фестиваля «Градиент» в Тюмени

16 апреля 2024, 12:39
Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

Юные тагильские танцоры завоевали награды Всероссийского фестиваля «Градиент»

Воспитанники хореографического коллектива «Мир танца» ДДДЮТ Нижнего Тагила привезли из Тюмени награды Всероссийского фестиваля «Градиент».

Конкурс-фестиваль «Градиент» проходил в минувшие выходные в Тюмени. Ребята продемонстрировали прекрасную подготовку и привезли три диплома, сообщает ДДДЮТ в соцсетях.

Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

С композицией «Атлантида» талантливые тагильские артисты завоевали диплом лауреатов второй степени. Также у коллектива «Мир танца» — два диплома лауреатов третьей степени за композиции «Музыкальный раздор» и «Город засыпает».

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