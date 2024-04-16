Тагильский «Мир танца» привез награды хореографического фестиваля «Градиент» в Тюмени

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Конкурс-фестиваль «Градиент» проходил в минувшие выходные в Тюмени. Ребята продемонстрировали прекрасную подготовку и привезли три диплома, сообщает ДДДЮТ в соцсетях.
С композицией «Атлантида» талантливые тагильские артисты завоевали диплом лауреатов второй степени. Также у коллектива «Мир танца» — два диплома лауреатов третьей степени за композиции «Музыкальный раздор» и «Город засыпает».
Пять наград всероссийского хореографического фестиваля «Карусель» завоевала тагильская «Задоринка».