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Тагильская «Задоринка» успешно выступила на всероссийском фестивале «Карусель»

Пять наград завоевала тагильская «Задоринка» на всероссийском фестивале «Карусель»

16 апреля 2024, 11:26
Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

Тагильская «Задоринка» успешно выступила на всероссийском фестивале «Карусель»

Хореографический ансамбль «Задоринка» из Нижнего Тагила продолжает победную серию выступлений в конкурсах и фестивалях всероссийского уровня.

Коллектив принял участие во Всероссийском фестивале хореографии «Карусель». Воспитанники тагильского ДДДЮТ завоевали сразу несколько призовых мест, сообщает учреждение дополнительного образования в соцсетях.

Диплом лауреата первой степени — в копилке группы «Счастье», которая представила композицию «Напузырились». Лауреатами второй степени стали участники группы «Танцебумбия» с композицией «Музыка ветра».

Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

Также диплом лауреата второй степени привез один из дуэтов «Задоринки» — ребята выступали с номером «Бессознательно сновидение». Номер «Магический хлебушек» стал обладателем диплома лауреата третьей степени.

Кроме того, диплом первой степени конкурса получил номер «Сейчас мой ход».

Руководит коллективом «Задоринка» педагог Надежда Первушина.

Ранее «Задоринка» представила Нижний Тагил на фестивале «Урал-МIX» в Екатеринбурге.

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