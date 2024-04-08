Тагильский «Огонек» покорил Калининград народными танцами

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Жюри высоко оценило народные постановки ансамбля танца «Огонек». Старшая группа стала дважды лауреатами первой степени, а солистка Амалия Береснева получила диплом лауреата третьей степени.
В конкурсе принимали участие хореографические коллективы из разных городов России. Были участники из Якутии, Ямало-ненецкого автономного округа, Москвы и других.
В составе жюри были заслуженные педагоги по танцам различных направлений.
Ранее стало известно, что десять победителей литературного конкурса «Серебряное перышко» из Нижнего Тагила смогут принять участие в областном конкурсе. По результатам, школьники получили за свои работы гран-при.