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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Танцоры из Нижнего Тагила стали дважды лауреатами Международного конкурса

Тагильский «Огонек» покорил Калининград народными танцами

8 апреля 2024, 11:27
Фото: Центр культуры и искусства НТМК

Танцоры из Нижнего Тагила стали дважды лауреатами Международного конкурса

Юные тагильчане, которые занимаются в ансамбле танца «Огонек», стали победителями XI Международного конкурса «Янтарный остров». Он состоялся в Калининграде.

Жюри высоко оценило народные постановки ансамбля танца «Огонек». Старшая группа стала дважды лауреатами первой степени, а солистка Амалия Береснева получила диплом лауреата третьей степени.

В конкурсе принимали участие хореографические коллективы из разных городов России. Были участники из Якутии, Ямало-ненецкого автономного округа, Москвы и других.

В составе жюри были заслуженные педагоги по танцам различных направлений.

Фото: Центр культуры и искусства НТМК

Ранее стало известно, что десять победителей литературного конкурса «Серебряное перышко» из Нижнего Тагила смогут принять участие в областном конкурсе. По результатам, школьники получили за свои работы гран-при.

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