10 школьников из Тагила получили Гран-при литературного конкурса «Серебряное перышко»

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Высшей награды жюри удостоило сразу пятерых учащихся школы №32, это Анастасия Серкова, Камешкова Мария, Алиса Дмитриева, Варвара Ковалева Варвара и Софья Белякова. Кроме того, жюри присудило Гран-при трем ученикам гимназии №18: Александру Пронину Александр, Кириллу Панкову и Милане Трепалиной. Также в число победителей вошли Анна Бадыкова из школы №55 и Алиса Омельченко, учащаяся школы №36.
Всего в 2024 году в «Серебряном перышке» приняли 287 учеников из 23 тагильских школ. При этом, многие из них уже не впервые. По итогам литературного конкурса будет выпущен творческий альманах под названием «Я и моя семья».
Ранее с тало известно, что 10-классница из школы №32 Алиса Дмитриева вышла на федеральный этап Всероссийского литературном конкурсе «Класс!».