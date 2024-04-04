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В Нижнем Тагиле определили 10 победителей конкурса «Серебряное перышко»

10 школьников из Тагила получили Гран-при литературного конкурса «Серебряное перышко»

4 апреля 2024, 14:13
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле определили 10 победителей конкурса «Серебряное перышко»

10 учащихся из четырех школ Нижнего Тагила удостоились Гран-при литературного конкурса «Серебряное перышко». Они представят свои работы на областном конкурсе «Вдохновение».

Высшей награды жюри удостоило сразу пятерых учащихся школы №32, это Анастасия Серкова, Камешкова Мария, Алиса Дмитриева, Варвара Ковалева Варвара и Софья Белякова. Кроме того, жюри присудило Гран-при трем ученикам гимназии №18: Александру Пронину Александр, Кириллу Панкову и Милане Трепалиной. Также в число победителей вошли Анна Бадыкова из школы №55 и Алиса Омельченко, учащаяся школы №36.

Всего в 2024 году в «Серебряном перышке» приняли 287 учеников из 23 тагильских школ. При этом, многие из них уже не впервые. По итогам литературного конкурса будет выпущен творческий альманах под названием «Я и моя семья».

Ранее с тало известно, что 10-классница из школы №32 Алиса Дмитриева вышла на федеральный этап Всероссийского литературном конкурсе «Класс!».

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