6 тагильчан победили в региональном Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности

Всего на конкурс по пожарной безопасности заявилось 148 человек, проживающих в 14 муниципалитетах Свердловской области. Итоги компетентное жюри подвело по четырем возрастным группам и по трем номинациям. Дети представляли художественно-изобразительное и декоративно-прикладное творчество, а также технические виды работ.