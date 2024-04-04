6 тагильчан победили в региональном Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Всего на конкурс по пожарной безопасности заявилось 148 человек, проживающих в 14 муниципалитетах Свердловской области. Итоги компетентное жюри подвело по четырем возрастным группам и по трем номинациям. Дети представляли художественно-изобразительное и декоративно-прикладное творчество, а также технические виды работ.
В результате первое место за картину досталось Татьяне Шепель, третьего места удостоились Мария Бабайлова и Тимофей Городилов.
Макеты тагильчан, представленные учащимися школы №41, также высоко оценило жюри. «Треугольник пожара» занял первое место, «Пожарная безопасность» — третье. Баннер «Защити свой дом от пожара» оказался на втором месте.
Теперь школьники из Нижнего Тагила, занявшие первые места, будут участвовать во Всероссийском конкурсе.
Ранее стало известно, что 13 финалистов конкурса чтецов «Живая классика» представят Нижний Тагил в Екатеринбурге, на этапе региона. Лучших из них отобрали в конце марта 2024 года в ГДДЮТ.