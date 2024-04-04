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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

6 тагильчан победили в региональном Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности

6 тагильчан победили в региональном Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности

4 апреля 2024, 13:23
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила
2 апреля 2024 года были подведены итоги областного этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая купина». Шесть юных тагильчан заняли там призовые места.

Всего на конкурс по пожарной безопасности заявилось 148 человек, проживающих в 14 муниципалитетах Свердловской области. Итоги компетентное жюри подвело по четырем возрастным группам и по трем номинациям. Дети представляли художественно-изобразительное и декоративно-прикладное творчество, а также технические виды работ.

В результате первое место за картину досталось Татьяне Шепель, третьего места удостоились Мария Бабайлова и Тимофей Городилов.

Макеты тагильчан, представленные учащимися школы №41, также высоко оценило жюри. «Треугольник пожара» занял первое место, «Пожарная безопасность» — третье. Баннер «Защити свой дом от пожара» оказался на втором месте.

Теперь школьники из Нижнего Тагила, занявшие первые места, будут участвовать во Всероссийском конкурсе.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что 13 финалистов конкурса чтецов «Живая классика» представят Нижний Тагил в Екатеринбурге, на этапе региона. Лучших из них отобрали в конце марта 2024 года в ГДДЮТ.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#Пожарная безопасность#ГДДЮТ#Екатеринбург#Евгения Сафина#Гордость Нижнего Тагила
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