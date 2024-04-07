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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Верхнем Тагиле прошел фестиваль по рукопашному бою памяти бойцов СВО

В Верхнем Тагиле прошел фестиваль по рукопашному бою памяти бойцов СВО

7 апреля 2024, 05:26
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Дмитрия Костенникова
В Верхнем Тагиле прошел спортфестиваль «Титаны» по армейскому рукопашному бою. В нем участвовали ребята в возрасте 10-11 лет.

Мероприятие было посвящено памяти погибших на СВО военных. Первое место заняли Романов Владимир и Ибрагимов Артур, второе место -Страздин Ярослав и Егоров Гордей, третье место разделили Баранов Семён, Клещев Родион и Кузнецов Семён.

Фото: со страницы во «ВКонтакте» Дмитрия Костенникова

А Романов Владимир получил еще и кубок за лучшую технику. Подготовкой спортсменов к соревнованию занимался тренер Конев Юрий Васильевич, сообщил депутат Дмитрий Костенников.

Напомним, что ранее в ФОК «Президентский» прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою.

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