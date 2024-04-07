В Верхнем Тагиле прошел фестиваль по рукопашному бою памяти бойцов СВО

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Мероприятие было посвящено памяти погибших на СВО военных. Первое место заняли Романов Владимир и Ибрагимов Артур, второе место -Страздин Ярослав и Егоров Гордей, третье место разделили Баранов Семён, Клещев Родион и Кузнецов Семён.
А Романов Владимир получил еще и кубок за лучшую технику. Подготовкой спортсменов к соревнованию занимался тренер Конев Юрий Васильевич, сообщил депутат Дмитрий Костенников.
Напомним, что ранее в ФОК «Президентский» прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою.