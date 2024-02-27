В Нижнем Тагиле память погибших бойцов СВО почтили турниром по силовым видам спорта

Турнир объединил спортсменов, представляющих разные виды спорта — самбо, дзюдо, кикбоксинг. Юные спортсмены не только сражались на ринге, но и могли попробовать еду, приготовленную на полевой кухне. Также в рамках турнира была организована выставка предметов, которые волонтеры общественных организаций Нижнего Тагила делают для бойцов СВО.