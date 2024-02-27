В Нижнем Тагиле память погибших бойцов СВО почтили турниром по силовым видам спорта

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Нижнем Тагиле при поддержке местного отделения Союза ветеранов Афганистана и Центра ветеранов боевых действий прошел турнир «Тагильская броня» по силовым видам спорта. Соревнования, которые организаторы решили посвятить памяти погибших бойцов СВО, состоялись в субботу, 24 февраля.
Турнир объединил спортсменов, представляющих разные виды спорта — самбо, дзюдо, кикбоксинг. Юные спортсмены не только сражались на ринге, но и могли попробовать еду, приготовленную на полевой кухне. Также в рамках турнира была организована выставка предметов, которые волонтеры общественных организаций Нижнего Тагила делают для бойцов СВО.
По итогам соревнований спортсмены получили завоеванные награды и памятные подарки.
Ранее тагильчанка стала бронзовым призером турнира по дзюдо в Тюмени.