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Updated Сегодня, 13:12

В Нижнем Тагиле прошел турнир по силовым видам спорта памяти бойцов СВО

В Нижнем Тагиле память погибших бойцов СВО почтили турниром по силовым видам спорта

27 февраля 2024, 11:55
Фото: Центре ветеранов боевых действий Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошел турнир по силовым видам спорта памяти бойцов СВО

Перед началом соревнований в зал ФОК «Президентский», где проходил турнир, внесли портреты погибших военнослужащих из Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле при поддержке местного отделения Союза ветеранов Афганистана и Центра ветеранов боевых действий прошел турнир «Тагильская броня» по силовым видам спорта. Соревнования, которые организаторы решили посвятить памяти погибших бойцов СВО, состоялись в субботу, 24 февраля.

Турнир объединил спортсменов, представляющих разные виды спорта — самбо, дзюдо, кикбоксинг. Юные спортсмены не только сражались на ринге, но и могли попробовать еду, приготовленную на полевой кухне. Также в рамках турнира была организована выставка предметов, которые волонтеры общественных организаций Нижнего Тагила делают для бойцов СВО.

По итогам соревнований спортсмены получили завоеванные награды и памятные подарки.

Ранее тагильчанка стала бронзовым призером турнира по дзюдо в Тюмени.

Фото: Центре ветеранов боевых действий Нижнего Тагила
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