В Нижнем Тагиле почтят память воина-пограничника Андрея Долженкова

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Начнутся все мероприятия в 14:30. Состязания откроются в 15:30. Запланировано и проведение торжественной церемонии открытия. В турнире поучаствуют команды 25, 7, 44 школ и гимназия №18. Об этом сообщили в спортивной школе «Старый Соболь».
Отмечается, что Андрей Долженков — тагильчанин, в прошлом он выпустился из школы №44. Он скончался на Советско–Афганской границе 27 лет назад. Удостоен ордена Красной Звезды.
Ранее сообщалось, что юный биатлонист из Нижнего Тагила признан сильнейшим в регионе. Спортсмен Вячеслав Максименко победил в спринте.