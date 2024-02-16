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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

В Нижнем Тагиле пройдет турнир памяти пограничника Андрея Долженкова

В Нижнем Тагиле почтят память воина-пограничника Андрея Долженкова

16 февраля 2024, 10:45
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пройдет турнир памяти пограничника Андрея Долженкова

19 февраля в зале СОШ №44 в Нижнем Тагиле пройдет Традиционный турнир памяти военного Андрея Долженкова.

Начнутся все мероприятия в 14:30. Состязания откроются в 15:30. Запланировано и проведение торжественной церемонии открытия. В турнире поучаствуют команды 25, 7, 44 школ и гимназия №18. Об этом сообщили в спортивной школе «Старый Соболь».

Отмечается, что Андрей Долженков — тагильчанин, в прошлом он выпустился из школы №44. Он скончался на Советско–Афганской границе 27 лет назад. Удостоен ордена Красной Звезды.

Ранее сообщалось, что юный биатлонист из Нижнего Тагила признан сильнейшим в регионе. Спортсмен Вячеслав Максименко победил в спринте.

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#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Память#Турнир#Гимназия №18#Команды#Андрей Долженков#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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