В Нижнем Тагиле почтят память воина-пограничника Андрея Долженкова

Начнутся все мероприятия в 14:30. Состязания откроются в 15:30. Запланировано и проведение торжественной церемонии открытия. В турнире поучаствуют команды 25, 7, 44 школ и гимназия №18. Об этом сообщили в спортивной школе «Старый Соболь».