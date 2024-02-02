Первые места заняли спортсмены из Нижнего Тагила в турнире по ледолазанию

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Состязание прошло 21 января. Состязались спортсмены трех объединений: «Юный спасатель», «Юный краевед» и «Юные фотографы». Это был турнир по альпинизму по «ледолазанию».
Турнир состоялся на Площади 1905 года. Ребята сражались в лазании на скорость и в трудности. На скорость юные скалолазы сражались на 12-метровой стенке изо льда.
Всего у воспитанников было по две попытки. Спортсменам предстояло преодолеть траверс в 35 метров.
В результате представители «Юного спасателя» Святослав Будаев и Антон Колесников продемонстрировали отличные показатели, хотя и участвовали в такого рода состязании в первые раз. Они завоевали «серебро» и «бронзу» по двум направлениям.
Атлеты «Юного туриста-краеведа» и «Юных туристов-фотографов» также завоевали достойные места. Так, Сергей Лызлов взял два первых места, Диана Набиуллина — второе и третье место, а Савелий Климантов — третье место по направлению «скорость».
Ранее сообщалось, что хоккеисты из Нижнего Тагила вышли в финал престижного турнира. 3–5 февраля они сразятся в финале соревнования в Каменске-Уральском.