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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Юные альпинисты из Нижнего Тагила победили на Первенстве Екатеринбурга

Первые места заняли спортсмены из Нижнего Тагила в турнире по ледолазанию

2 февраля 2024, 11:09
Фото: Городская станция юных туристов «Полюс»

Юные альпинисты из Нижнего Тагила победили на Первенстве Екатеринбурга

Ученики городской станции юных натуралистов «Полюс» из Нижнего Тагила стали призерами Первенства столицы Урала по ледолазанию.

Состязание прошло 21 января. Состязались спортсмены трех объединений: «Юный спасатель», «Юный краевед» и «Юные фотографы». Это был турнир по альпинизму по «ледолазанию».

Турнир состоялся на Площади 1905 года. Ребята сражались в лазании на скорость и в трудности. На скорость юные скалолазы сражались на 12-метровой стенке изо льда.

Всего у воспитанников было по две попытки. Спортсменам предстояло преодолеть траверс в 35 метров.

Фото: Городская станция юных туристов «Полюс»

В результате представители «Юного спасателя» Святослав Будаев и Антон Колесников продемонстрировали отличные показатели, хотя и участвовали в такого рода состязании в первые раз. Они завоевали «серебро» и «бронзу» по двум направлениям.

Атлеты «Юного туриста-краеведа» и «Юных туристов-фотографов» также завоевали достойные места. Так, Сергей Лызлов взял два первых места, Диана Набиуллина — второе и третье место, а Савелий Климантов — третье место по направлению «скорость».

Ранее сообщалось, что хоккеисты из Нижнего Тагила вышли в финал престижного турнира. 3–5 февраля они сразятся в финале соревнования в Каменске-Уральском.

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