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Духовный лидер свердловских мусульман воззвал к сплочению из-за терактов в Дагестане

Духовный лидер свердловских мусульман воззвал к сплочению из-за терактов в Дагестане

24 июня 2024, 09:51
Фото: 1MI
Имам Ашарин в обращении к жителям Свердловской области призвал не вестись на провокации в связи с терактами в Махачкале и Дербенте.

В Екатеринбурге с обращением к гражданам выступил глава Духовного управления мусульман на Урале Абдуль-Куддус Ашарин, передает портал URA.RU. В своей речи он воззвал к сплочению на фоне терактов, совершенных группой людей в Дагестане вчера вечером.

Также имам отметил, что для мусульман убийство одного человека равняется убийству человечества. А потому ни один истинный приверженец ислама не пойдет на такой шаг даже относительно к стороннику другой религии. Ашарин подчеркнул, что одной из его главных обязанностей является поддержка взаимопонимания и гармонии между всеми слоями населения.

Муфтий призвал мусульман на пятничной проповеди исполнить джаназа-намаз по жертвам трагедии.

Напомним, что 23 июня террористы совершили два нападения в Дагестане. В результате теракта погибло 19 человек, в их числе 66-летний православный священник из Дербента и 15 полицейских. В регионе действует режим КТО.

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#Ирина Кирилова#Общество#Обращение#Поддержка#Теракт#Екатеринбург#Объединение
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