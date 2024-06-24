Духовный лидер свердловских мусульман воззвал к сплочению из-за терактов в Дагестане

В Екатеринбурге с обращением к гражданам выступил глава Духовного управления мусульман на Урале Абдуль-Куддус Ашарин, передает портал URA.RU. В своей речи он воззвал к сплочению на фоне терактов, совершенных группой людей в Дагестане вчера вечером.



Также имам отметил, что для мусульман убийство одного человека равняется убийству человечества. А потому ни один истинный приверженец ислама не пойдет на такой шаг даже относительно к стороннику другой религии. Ашарин подчеркнул, что одной из его главных обязанностей является поддержка взаимопонимания и гармонии между всеми слоями населения.



Муфтий призвал мусульман на пятничной проповеди исполнить джаназа-намаз по жертвам трагедии.



Напомним, что 23 июня террористы совершили два нападения в Дагестане. В результате теракта погибло 19 человек, в их числе 66-летний православный священник из Дербента и 15 полицейских. В регионе действует режим КТО.