Юбилей. «Антолл» — семейный атолл

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
— А как, с чего всё начиналось? — спросил я у директора, учредителя ООО «Антолл» Анатолия Толстова.
— В предпринимательстве я себя попробовал в экономически сложные, лихие 90-е годы, — ответил Анатолий Игоревич. — Сначала были киоски, затем — работа в отцовском кооперативе «Упрочнение», в котором мой отец Игорь Александрович занимался наукой и производством, а я при нём создал торговое-розничное направление, реализовывал сварочное оборудование и электроды. Но к концу 90-х годов местные предприятия затарились этой продукцией, востребованы стали спецодежда и средства индивидуальной защиты. Тогда-то я и учредил новое предприятие «Антолл» и продолжил развитие семейного бизнеса. В названии — имена Толстовых, меня и сестер (Аня, Толя, Оля, Лена), вместе мы продолжаем работать со дня основания компании и по сей день.
Тенденция на семейственность у нас не прерывалась никогда. Теперь уже наши дети работают в «Антолле», в разных направлениях бизнеса. Мне еще нравится, что у нас рождаются новые семьи. Так, несколько лет назад, именно 24 июня, в День рождения нашей компании, сыграли свадьбу и создали новую семью наши сотрудники — Элла и Дмитрий Родины.
Я всегда делал ставку на семейственность, на сплоченный коллектив, который стал движущей силой развития нашего предприятия. Моральным поощрением для отработавших 10 и более лет в коллективе стал золотой значок с нашим логотипом — рукавицей в каске. Во внерабочее время мы часто проводим время на природе, в окрестностях Нижнего Тагила. И — не только: 20-летний юбилей «Антолла» отметили совместным отдыхом в Турции.
— А какова средняя зарплата в «Антолле?
— Около 70 тысяч рублей. У тех, кто, как говорится, пашет, не жалея сил, она может быть намного выше. Многое зависит от опыта, знаний, умений. А то, бывает, приходит молодежь, сразу хочет зарплату в 100 тысяч рублей, но при этом ничего не умеет…
— Каковы успехи «Антолла», с каким настроением встречаете юбилей?
— С отличным настроением! «Антолл» продолжает развиваться. Так, за 2023 год продажа спецодежды выросла вдвое. Пользуются спросом наши канцтовары, инструменты, востребована сауна, установлены два портала автомоек, аттракционы в парке культуры и отдыха имен А. П. Бондина в Нижнем Тагиле. Там мы развиваем культуру семейного отдыха, работают два десятка наших аттракционов. Причём катание на аттракционах для детей и подростков из детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников спортсекций, детей с ограниченными возможностями организовано на благотворительной основе. Кроме этого, подростки ежегодно трудоустраиваются на сезонные работы в парке аттракционов. После капремонта в здании, на улице Карла Маркса, где раньше был ресторан «Хеб», мы открываем новое направление — игровой компьютерный салон.
— Заметил, как много грамот и благодарностей различного уровня в «Антолле»…
— Да, их уже наверное под 500 поднакопилось за годы работы. Почти все за благотворительную деятельность. За это мы не раз отмечались Администрацией города как лучшее предприятие малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила. Помогаем храму Александра Невского, православной гимназии, членом попечительского Совета которой являюсь несколько лет, станции туристов «Полюс», в которой занимался спортивным ориентированием и т. д. Но в реалиях сегодняшнего дня, считаю, что больше всего помощь нужна нашим бойцам на СВО. За это нынче получены благодарственные письма из ДНР, от фонда «Боевое братство».
Беседа наша подходит к концу, у А. И. Толстова начинается «оперативка» по скайпу, а я продолжаю знакомство с «Антоллом», с сотрудниками, отдавшими много лет родному предприятию.
Одна из них — главный бухгалтер ООО «Антолл» Елена Игоревна Толстова. О ней лестно отозвался её брат, директор и учредитель семейной компании:
— Во многом благодаря Елене всегда вовремя сдавались бухгалтерские отчёты, никогда не блокировались наши счета, не было проблем с налогами…
Вместе с братом Елена пережила трудные времена. В ее подчинении несколько бухгалтеров, в том числе работающая рядом Наталья Евгеньевна Белоносова, отдавшая «Антоллу» 20 лет.
Обе они дружно пожелали родному предприятию процветания, чтобы дебет всегда сходился с кредитом! Кстати, у Натальи Евгеньевны в «Антолле» работают младшая сестра Марина и папа Евгений Николаевич.
Менеджер по продажам Наталья Станиславовна Островская проработала в «Антолле» 24 года. Она показала спецодежду и другие товары семейной компании.
— Ассортимент продукции, как видите, огромный. Это даже не сотни, а тысячи наименований, — подчеркнула Наталья Станиславовна. — Товары разнообразные, как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек. Причём на спецодежду можем нанести логотип предприятия-заказчика. Шьем нестандартную, больших размеров спецодежду на заказ, доставляем продукцию своим автотранспортом бесплатно по области. Заказать нужный товар можно не только в офисе, но и на сайте, который работает как интернет-магазин.
В каталоге товаров можно ознакомиться со справочными данными, таблицей размеров, защитными свойствами спецодежды, правилами ухода за ней. При желании «Антолл» может организовать выезд сотрудника на предприятие заказчика, где оценят специфику производственной среды, условий труда. С учетом полученных данных заказчику сформируют пакет рекомендуемых товаров. Подобранные спецодежда, обувь, средства индивидуальной защиты будут максимально способствовать комфорту и безопасности на рабочем месте, нормам корпоративного стиля.
Вот так, по-честному, с заботой о потребителях работают в «Антолле». И поэтому покупателей в отделе продаж в тот день, как и в любой другой, было немало. Обратил внимание на вежливое, внимательное обращение к каждому покупателю. Это норма работы семейной компании.
Не пустовали и склады. В одном из них за работой застал старшего кладовщика Ирину Александровну Арабей. Опыта ей не занимать: в «Антолле» работает уже 22 года. И всегда, во всём у неё порядок, обувь и перчатки аккуратно выложены, ждут покупателей.
— «Антолл» — это моя жизнь! — коротко и емко сказала она.
Виктор Кузнецов