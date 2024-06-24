Юбилей. «Антолл» — семейный атолл

— Да, их уже наверное под 500 поднакопилось за годы работы. Почти все за благотворительную деятельность. За это мы не раз отмечались Администрацией города как лучшее предприятие малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила. Помогаем храму Александра Невского, православной гимназии, членом попечительского Совета которой являюсь несколько лет, станции туристов «Полюс», в которой занимался спортивным ориентированием и т. д. Но в реалиях сегодняшнего дня, считаю, что больше всего помощь нужна нашим бойцам на СВО. За это нынче получены благодарственные письма из ДНР, от фонда «Боевое братство».