Год Семьи. Ветвится род Толстовых

В семье Толстовых — преподавателя Нижнетагильского филиала УПИ и учителя математики школы №50 — уже были три дочери. С надеждой ждали сына, который родился в 1972 году и был назван Анатолием. В детстве он учился играть на флейте, увлекался многими видами спорта от гимнастики до дзюдо. Но особый след в судьбе парня оставило спортивное ориентирование, которым он увлёкся на станции юных туристов «Полюс». Выбор этого вида спорта стал для Анатолия судьбоносным: он там не только окреп физически, но и стал быстрее мыслить, принимать правильные решения не только в спорте, но и в дальнейшей жизни. Год от года росло число побед, грамот и дипломов. В 1991 году Анатолий выполнил норматив мастера спорта СССР по спортивному ориентированию. Однако спортивную карьеру Анатолий не выбрал: поступил в Нижнетагильский филиал УПИ, где преподавал отец.