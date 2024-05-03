Год Семьи. Ветвится род Толстовых

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В кабинете директора редкие семейные фото, книги о династии, во всю стену ветвится родословное древо Толстовых. Да и в названии «Антолл» скрыты имена дружной семьи трёх сестёр и брата: Аня, Толя, Оля, Лена.
Родоведением, поиском своих предков увлекаются многие. Но родословное древо Толстовых выделяется особо, оно по-своему уникально. Как удалось собрать, обобщить такую обширную информацию?
Фотографии, данные о нашей старообрядческой семье, в прошлом передавались из поколения в поколение. Многое удалось собрать и обобщить моему отцу, а я продолжил его дело, — ответил директор «Антолла» Анатолий Игоревич Толстов, подойдя к родословному древу.
История его семьи известна с середины 17 века, когда старообрядцы из деревни Плешковой, расположенной под Москвой, переселились в Нижний Тагил. На новом месте они построили свои дома и сохранили название родной деревни в названии улицы, которая со временем стала улицей Коммуны под Лисьей горой.
Толстовы работали углежогами на демидовском заводе, краснодеревщиками. Один из столов в бывшем Господском доме, а ныне музее «Быта и ремёсел горнозаводского населения» на улице Тагильской, сделал мастер из этой семьи. Был среди Толстовых даже свой плотинный мастер, который работал вместе с Ефимом Черепановым, изобретателем первого паровоза в России. Прадед Анатолия Игоревича, Елизар Емельянович Толстов, унтер-офицер царской армии, воевал с японцами под Мукденом в 1904 году, был награждён знаками отличия.
Мой дед, железнодорожник Александр Елизарович, в Великую Отечественную имел «бронь», ковал Победу в тылу. За самоотверженный труд его наградили высшими наградами Советского Союза — орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, — продолжил свой рассказ предприниматель у фотографий с предками. — А рядом мой отец, Игорь Александрович, известный в Нижнем Тагиле ученый-изобретатель, награждённый тремя медалями ВДНХ, автор десятков научных изобретений, сотен монографий и статей по сварочному направлению.
Вот такая она, краткая история семьи Толстовых. Впервые фамилия Толстой появляется в именных списках крепостных крестьян Выйского завода господ Демидовых за 1754 год. Документально же установленным пращуром рода Толстовых является Афанасий Иванович Толстой. Замечание «приватно» вместе с фамилией Толстой в архивной справке свидетельствует о неукорененности фамилии, произошедшей, вероятно, от личного прозвища, хотя среди предков Толстовых упитанных и толстых не наблюдалось. Возможно, истоки фамилии в толстом кошельке, зажиточности старообрядческой семьи, которая всегда работала не покладая рук?
В семье Толстовых — преподавателя Нижнетагильского филиала УПИ и учителя математики школы №50 — уже были три дочери. С надеждой ждали сына, который родился в 1972 году и был назван Анатолием. В детстве он учился играть на флейте, увлекался многими видами спорта от гимнастики до дзюдо. Но особый след в судьбе парня оставило спортивное ориентирование, которым он увлёкся на станции юных туристов «Полюс». Выбор этого вида спорта стал для Анатолия судьбоносным: он там не только окреп физически, но и стал быстрее мыслить, принимать правильные решения не только в спорте, но и в дальнейшей жизни. Год от года росло число побед, грамот и дипломов. В 1991 году Анатолий выполнил норматив мастера спорта СССР по спортивному ориентированию. Однако спортивную карьеру Анатолий не выбрал: поступил в Нижнетагильский филиал УПИ, где преподавал отец.
Во время учебы, в лихие 90-е годы, Анатолий попробовал себя в предпринимательстве. Трое друзей взяли для торговли несколько киосков. Анатолий, сдавший уже к тому времени на водительские права, на отцовской «шестерке» развозил товар по «точкам».
Как-то однажды отец не дал сыну машину.
Из-за этого поговорили на повышенных тонах. Я с юношеским максимализмом уколол отца: у тебя силы воли нет, не можешь бросить курить. Давай поспорим: если не бросишь курить, то отдашь мне машину… — вспоминает Анатолий.
Через маму сын узнавал, что отец мучается, не спит ночами, но не курит уже неделю, месяц. Пришлось Анатолию признать свое поражение. Извинился перед отцом, сказал, что был не прав, что у него есть сила воли и характер. Отец простил сына, отдал ему «шестерку». Так через конфликт укрепились отношения, взаимное уважение отца и сына.
В вузе Анатолий Толстов был одним из лучших спортсменов, защищал честь УПИ на различных соревнованиях. Но со временем в приоритете стала учёба, с активным спортом пришлось завязать на старших курсах. Анатолий стал больше грызть гранит науки, как следствие, диплом по теме «Изготовление сварочных электродов методом окунания» защитил на отлично. Эти электроды, сварочное оборудование стали бизнесом на несколько лет в отцовском кооперативе «Упрочнение».
Но в конце 90-х годов предприятия Нижнего Тагила затарились этой продукцией. Востребованы стали валенки, телогрейки, различная спецодежда. Постепенно эти объёмы продаж росли, но нужен был крупный заказ. Добивался его Толстов долго и упорно. Всё изменилось в 1997 году после срочного заказа 20-ти белых касок для НТМК.
Позвонили из отдела снабжения уже ближе к обеду. Попросили их срочно достать и привезти к 8-ми утра, к визиту на металлургический гигант губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя. На своей машине я тут же выехал в Екатеринбург. Объездил несколько компаний по продаже СИЗов и нашёл-таки эти белые каски, которые к утру были на НТМК, — вспоминает Анатолий Игоревич.
На металлургическом комбинате поверили в деловые качества предпринимателя, вскоре был заключён крупный контракт на поставку суконной одежды для металлургов. Дела пошли «в гору». В 1999 году, сравнивая выручку от продаж электродов и спецодежды, Анатолий окончательно понял, что выгоднее торговать последней. Подошёл к отцу, сказал, что хочет открыть свой бизнес, свою компанию по продаже спецодежды.
— Я в тебя верю, — ответил отец. — Открывай собственный бизнес, работай, но знай, что я всегда рядом, помогу.
Поддержка окрылила: отец всегда поможет в трудную минуту!
На рубеже тысячелетий, 24 июня 1999 года, на небосклоне тагильского бизнеса зажглась новая звезда — ООО «Антолл». Это была новая веха в жизни Анатолия Игоревича Толстова. И там крутых поворотов в жизни предпринимателя было немало. Это и откровенное «кидалово», из-за которого предпринимателю пришлось продать машину, имущество и залезть в кредитные долги, и кризис перепроизводства 2008 года, и нестабильную работу предприятий, которые из-за финансовых проблем задерживали платежи «Антоллу», и даже рэкет, наезды «братков».
Было время, когда выручка компании упала в 6 раз, а сотрудники работали лишь три дня в неделю. Но жизнь и спорт научили выкручиваться из казалось бы безвыходных ситуаций, быстро принимать правильные решения. Так было, например, когда приходилось решать сложнейшие бартерные головоломки, в которых до шести звеньев-потребителей.
Всего до 13 разных направлений бизнеса развивал Анатолий Толстов одновременно. За каждым из них скрупулёзный расчёт, помноженный на предпринимательскую интуицию. Так было, например, с аттракционами для парка имени Бондина, любимом месте отдыха тагильчан. Новые аттракционы не только радуют горожан, но и приносят прибыль предпринимателю в летний сезон, когда падает спрос на спецодежду.
У Анатолия Толстова, как у спонсора, немало грамот и дипломов.
Благотворительностью занимался и мой отец, — подчеркнул Анатолий Игоревич, — в частности, пожертвовал деньги на отливку колоколов храма Александра Невского на Гальянке. Их звон — это и память об отце, который несколько лет назад ушёл из жизни.
Анатолий продолжает помогать храму Александра Невского, православной гимназии, членом попечительского Совета которой является несколько лет. Не может не помогать он станции юных туристов «Полюс», в которой занимался спортивным ориентированием. Ныне Анатолий Толстов — президент Федерации спортивного ориентирования Нижнего Тагила.
В реалиях сегодняшнего дня А. И. Толстов прежде всего помогает нашим бойцам на СВО.
— Это мой гражданский долг, — подчеркнул Анатолий Игоревич. — Конечно, всем я помогать не в состоянии, надо развивать бизнес, заботиться о своей семье, о детях.
— Кем видите своих детей на родословном древе Толстовых?
— Старшие дочери получили высшее образование, младшая — учится в школе. Сын, как и я, неравнодушен к спорту, стал кандидатом в мастера спорта по плаванию. Он учится в Екатеринбурге, в Уральском государственном экономическом университете, одновременно работает в одной из моих компаний, занимается продажей спецодежды и СИЗов, а ещё разрабатывает свой собственный бренд молодёжной одежды VOTSLOT BRAND. Возможно, что он серьезно займется бизнесом, тогда можно будет говорить о династии предпринимателей Толстовых в третьем поколении. Но я, как и мой отец, не давлю на детей, считаю, что каждый должен самостоятельно выбрать свой профессиональный путь.
— Как проводите свободное время?
— Активно, в движении. Каждый выходной стараюсь выезжать в лес, на природу. По возможности стараюсь свободное время проводить с семьей, с мамой, в прошлом учителем математики школы №50. Ей в этом году исполняется 85 лет, за плечами немалый педагогический стаж, она 26 лет проработала учителем математики, заслужила почёт и уважение коллег, учеников, любовь детей, внуков и правнуков.
С детства обожаю туризм, катаюсь на снегоходах, квадроциклах и багги, покоряю горные вершины. На каждые майские праздники сплавляюсь по Чусовой, снова получаю незабываемые впечатления, заряжаюсь энергией от уральской красавицы-реки.
Беседовал Виктор Кузнецов.