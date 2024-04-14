Спор в суде, сети канализации, ремонт травмпункта в Тагиле и планы на летний отпуск

Жители Свердловской области активно готовятся к сезону отпусков: анализируют цены и присматриваются к наиболее популярным направлениям. TagilCity.ru дает советы, когда и куда лучше отправиться, сколько приготовить денег, безопасно ли в этом году отдыхать в Крыму, а также рассказывает, работает ли программа туристического кэшбека.