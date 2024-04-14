Спор в суде, сети канализации, ремонт травмпункта в Тагиле и планы на летний отпуск

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
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Updated Сегодня, 17:13
Компании ЕВРАЗ НТМК отказано в обжаловании постановления Росприроднадзора об устранении нарушений. Предписание инспекторы надзорного ведомства выдали в 2023 году после проведенной проверки. Предприятие попыталось обжаловать документ через суд, однако выполнять требование надзорного органа все же придется.
На Тагилстрое будут прочищены сети канализации — мэрия выбирает подрядчика, который сможет справиться с объемом работ. Изначальная сумма контракта составляет 4,7 млн рублей. Объем — порядка 4,7 тысячи метров труб. Чистая канализация у жителей района должна появиться до 30 июня.
В Нижнем Тагиле работают сотрудники Росприроднадзора, которые берут пробы воздуха. Такие меры пришлось принять из-за плохих показателей качества атмосферы, которые неоднократно фиксировались в феврале и марте. В частности, отмечалось превышение формальдегида и сероводорода. Ведомство обещает принять меры, если будут выявлены нарушения.
В Нижнем Тагиле будет обновлено еще одно учреждение здравоохранения: ремонт пройдет в травмпункте №1. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, на эти цели из бюджета области было выделено 760 тысяч рублей. Помимо ремонта помещений в травмпункте обновится фасад, входная группа, крыша, также рабочие установят новые окна.
Жители Свердловской области активно готовятся к сезону отпусков: анализируют цены и присматриваются к наиболее популярным направлениям. TagilCity.ru дает советы, когда и куда лучше отправиться, сколько приготовить денег, безопасно ли в этом году отдыхать в Крыму, а также рассказывает, работает ли программа туристического кэшбека.