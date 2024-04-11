Ремонт на Циолковского, шутки «Пельменей» о Тагиле, пал травы и безопасный транспорт

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
«Тагилдорстрой» приступил к ремонту дорожного объекта с тяжелой судьбой — путепровода на Циолковского. Такую миссию организация взяла на себя после расторжения договора с «Уралстроймонтажем». Сейчас происходит передача документов новому подрядчику. Также строители уже начали устанавливать новое заграждение.
«Уральские пельмени» в одной из своих миниатюр снова прошлись по экологии Нижнего Тагила. В сценке под названием «Двойняшки» один из «мальчиков» пытается понять, почему его брат выглядит гораздо старше. Отец выдвигает разные версии, в том числе о том, что в детстве рано постаревший близнец отдыхал у бабушки в Нижнем Тагиле, где трава зеленая, снег красный, а купаться в реке — сплошное удовольствие, потому что точно никто не укусит.
В Нижнем Тагиле начались весенние палы травы. Первый поджог произошел на Тагилстрое 3 апреля. Пожарному расчету удалось быстро справиться с пламенем, однако нет никакой гарантии, что поджигатели опять не возьмутся за свое «развлечение».
12 апреля в Свердловской области начнет действовать противопожарный режим. Ограничений достаточно много, в том числе они касаются посещения лесов. Например, свердловчанам запрещено устраивать в лесном массиве ночевки. Следить за соблюдением правила будут специальные патрули. Под полным запретом также разжигание костров, сжигание мусора и пал травы.
Власти Нижнего Тагила заявили о намерении разработать более строгие правила антитеррористической безопасности на транспорте. Времени на написание новых регламентов выделено не так много — до 1 мая 2024 года. А отвечает за новый документ тагильский ЦОДД.