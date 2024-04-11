Ремонт на Циолковского, шутки «Пельменей» о Тагиле, пал травы и безопасный транспорт

«Уральские пельмени» в одной из своих миниатюр снова прошлись по экологии Нижнего Тагила. В сценке под названием «Двойняшки» один из «мальчиков» пытается понять, почему его брат выглядит гораздо старше. Отец выдвигает разные версии, в том числе о том, что в детстве рано постаревший близнец отдыхал у бабушки в Нижнем Тагиле, где трава зеленая, снег красный, а купаться в реке — сплошное удовольствие, потому что точно никто не укусит.