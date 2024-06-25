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Свердловская область вошла в тройку лидеров по употреблению пива в России

Свердловская область вошла в тройку лидеров по употреблению пива в России

25 июня 2024, 09:41
Фото: 1MI
Свердловская область заняла третье место по потреблению пива в России, уступив лишь Москве с потреблением 454 миллиона литров и Московской области, потребляющей 562 миллиона литров пенного в год.

За прошлый год в регионе было выпито 349 миллионов литров пенного напитка, что на 3,6% больше, чем в 2022 году.

Всего за минувший год в России было продано 7,6 миллиардов литров пива, что на 2,1% больше, чем в 2022 году.

Самая крупная покупка пива в 2023 году была зафиксирована в Асбесте: житель города приобрел 1700 банок пенного за один раз, — рассказывает «РБК Вино» со ссылкой на Ассоциацию производителей пива.

Напомним, ранее стало известно что Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Алкоголь#Рейтинг#Екатеринбург
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