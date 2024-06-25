Свердловская область вошла в тройку лидеров по употреблению пива в России

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
За прошлый год в регионе было выпито 349 миллионов литров пенного напитка, что на 3,6% больше, чем в 2022 году.
Всего за минувший год в России было продано 7,6 миллиардов литров пива, что на 2,1% больше, чем в 2022 году.
Самая крупная покупка пива в 2023 году была зафиксирована в Асбесте: житель города приобрел 1700 банок пенного за один раз, — рассказывает «РБК Вино» со ссылкой на Ассоциацию производителей пива.
Напомним, ранее стало известно что Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности.