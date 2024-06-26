Герой России из Екатеринбурга не может получить выплату за ранение из-за блокировки

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Владимир Шиковский в 2023 году в ходе боев на Украине он потерял часть ноги и оказался в госпитале. За участие в спецоперации получил высшую государственную награду РФ — медаль Героя России. Недавно получил выплаты за ранение в размере трех миллионов рублей, но воспользоваться ими не успел. Виной тому оказался Т-Банк (бывший Тинькофф). Владимиру заблокировали карту из-за подозрительных переводов и теперь требуют доказать, что деньги были получены именно за ранение, сообщает портал Ура.ру.
Владимир обратился в поддержку банка, объяснил ситуацию и предоставил имевшиеся у него справки. Сперва там пообещали разобраться во всем в течение двух дней, но по прошествии двух недель карты так и не разблокировали. Банк все еще требует справки о том, что выплаты поступили из военного ведомства, при этом не принимая в расчет, что их клиент находится в госпитале в Москве.
Проблема осложняется тем, что Владимир еще восстанавливает документы, утерянные во время реабилитации в другом госпитале.
Напомним, ранее Тинькофф заставлял мобилизованного лично написать заявление на предоставление кредитных каникул.