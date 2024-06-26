Герой России из Екатеринбурга не может получить выплату за ранение из-за блокировки

Владимир обратился в поддержку банка, объяснил ситуацию и предоставил имевшиеся у него справки. Сперва там пообещали разобраться во всем в течение двух дней, но по прошествии двух недель карты так и не разблокировали. Банк все еще требует справки о том, что выплаты поступили из военного ведомства, при этом не принимая в расчет, что их клиент находится в госпитале в Москве.