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Герою России из Екатеринбурга банк заблокировал карту из-за перевода за ранение

Герой России из Екатеринбурга не может получить выплату за ранение из-за блокировки

26 июня 2024, 04:58
Фото: 1MI

Герою России из Екатеринбурга банк заблокировал карту из-за перевода за ранение

Военнослужащему из Екатеринбурга, проходящему лечение в госпитале, банк заблокировал карту после перевода на нее компенсации по ранению. Представители банка требуют доказательств правомерности выплат.

Владимир Шиковский в 2023 году в ходе боев на Украине он потерял часть ноги и оказался в госпитале. За участие в спецоперации получил высшую государственную награду РФ — медаль Героя России. Недавно получил выплаты за ранение в размере трех миллионов рублей, но воспользоваться ими не успел. Виной тому оказался Т-Банк (бывший Тинькофф). Владимиру заблокировали карту из-за подозрительных переводов и теперь требуют доказать, что деньги были получены именно за ранение, сообщает портал Ура.ру.

Владимир обратился в поддержку банка, объяснил ситуацию и предоставил имевшиеся у него справки. Сперва там пообещали разобраться во всем в течение двух дней, но по прошествии двух недель карты так и не разблокировали. Банк все еще требует справки о том, что выплаты поступили из военного ведомства, при этом не принимая в расчет, что их клиент находится в госпитале в Москве.

Проблема осложняется тем, что Владимир еще восстанавливает документы, утерянные во время реабилитации в другом госпитале.

Напомним, ранее Тинькофф заставлял мобилизованного лично написать заявление на предоставление кредитных каникул.

#Ирина Кирилова#Общество#Деньги#Банк#Ранение#Выплата#Екатеринбург#СВО#Герой России
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