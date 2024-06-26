«Пехотинское море» в Екатеринбурге скоро высохнет: власти построят коллектор

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Для осушения данного участка, будет построен трубопровод протяженностью 1 километр. Его диаметр составит 1-1,2 метра. Он будет пролегать под улицами Пехотинцев и Надеждинской.
Затем будет оборудовано 24 водоприемных устройства для сбора воды. После завершения всех работ уложат новое дорожное покрытие и реконструируют пешеходные дорожки. Строительство начнется этой осенью и завершится летом 2026 года, — сообщает издание АиФ-Урал.
Таким образом, городская проблема, которая не раз становилась предметом шуток и мемов, наконец, будет решена.
Напомним, ранее жители дома на улице Донбасской, 27 в Екатеринбурге жаловались на огромную лужу, которая появилась после ливня. Из-за нее у жителей дома были сложности с выходом на улицу.