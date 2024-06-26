tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Екатеринбурге планируется осушить знаменитую лужу

«Пехотинское море» в Екатеринбурге скоро высохнет: власти построят коллектор

26 июня 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге планируется осушить знаменитую лужу

В Екатеринбурге решили осушить знаменитую лужу на улице Пехотинцев, которую горожане прозвали «Пехотинским морем». Для этого администрация заключила контракт на строительство участка коллектора реки Ольховки.

Для осушения данного участка, будет построен трубопровод протяженностью 1 километр. Его диаметр составит 1-1,2 метра. Он будет пролегать под улицами Пехотинцев и Надеждинской.

Затем будет оборудовано 24 водоприемных устройства для сбора воды. После завершения всех работ уложат новое дорожное покрытие и реконструируют пешеходные дорожки. Строительство начнется этой осенью и завершится летом 2026 года, — сообщает издание АиФ-Урал.

Таким образом, городская проблема, которая не раз становилась предметом шуток и мемов, наконец, будет решена.

Напомним, ранее жители дома на улице Донбасской, 27 в Екатеринбурге жаловались на огромную лужу, которая появилась после ливня. Из-за нее у жителей дома были сложности с выходом на улицу.

Нижний Тагил затопило ливнем вечером 20 июня
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Строительство#Коллектор#Лужа#Екатеринбург
Подпишитесь
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей
Сегодня, 09:16
Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области
Сегодня, 06:15
Фильм о поисковом отряде из Екатеринбурга победил на престижном фестивале
Сегодня, 08:13
Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
С погибшим на СВО жителем села попрощаются под Нижним Тагилом
Сегодня, 05:56