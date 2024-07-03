Екатеринбуржцы обсуждают судьбу «Дирижабля»

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На сайте мэрии Екатеринбурга появилась информация о подготовке к межеванию улиц, прилегающих к данному торговому центру.
Однако в мэрии ответили, что речи о сносе торговых комплексов в районе Ботаники и Автовокзала на сегодняшний день не идет.
Вице-мэр Рустам Галямов пояснил, что сейчас идет работа по оценке градостроительной территории, после чего результаты будут вынесены на общественное обсуждение, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле дороги у ЦУМа расширят за счет межевания земель.