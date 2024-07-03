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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Екатеринбурге обсуждают судьбу «Дирижабля»

Екатеринбуржцы обсуждают судьбу «Дирижабля»

3 июля 2024, 12:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге обсуждают судьбу «Дирижабля»

В мэрии рассказали о дальнейшей судьбе известного екатеринбургского торгового центра.

На сайте мэрии Екатеринбурга появилась информация о подготовке к межеванию улиц, прилегающих к данному торговому центру.

Однако в мэрии ответили, что речи о сносе торговых комплексов в районе Ботаники и Автовокзала на сегодняшний день не идет.

Вице-мэр Рустам Галямов пояснил, что сейчас идет работа по оценке градостроительной территории, после чего результаты будут вынесены на общественное обсуждение, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле дороги у ЦУМа расширят за счет межевания земель.

За миллиард продают торговый центр в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Торговый центр#Недвижимость#Торговый комплекс#Екатеринбург
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