В Нижнем Тагиле рухнувшее дерево перегородило тротуар рядом с церковью

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Видео, снятое очевидцами, показывает, что дерево было вырвано с корнем. Оно упало на пешеходную дорожку, почти полностью ее заблокировав. По словам местных жителей, ночью никто не стал убирать дерево, и оно до сих пор лежит на своем месте.
Оно все ещё лежит. За ночь видимо уже не стали ничего делать. Ну и шевелений нет вокруг него, — рассказала редакции TagilCity.ru Ирина, местная жительница.
29 июня произошел похожий инцидент. В тот день дерево упало на припаркованную машину. Инцидент произошел на улице Бондина. Она обрушилось на припаркованную рядом «Газель», кроме того ветки задели соседнюю машину.