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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В Нижнем Тагиле рухнувшее дерево перегородило тротуар рядом с церковью

В Нижнем Тагиле рухнувшее дерево перегородило тротуар рядом с церковью

3 июля 2024, 08:23
Фото: tagilcity.ru
Огромное дерево упало на территории местного отделения полиции, напротив церкви. Инцидент произошел 1 июля в Нижнем Тагиле на Тагилстрое. В этот день в городе были сильные ветра, и одно из деревьев не выдержало, и его вырвало из земли с корнем. Точной причины падения березы пока не уточняются.

Видео, снятое очевидцами, показывает, что дерево было вырвано с корнем. Оно упало на пешеходную дорожку, почти полностью ее заблокировав. По словам местных жителей, ночью никто не стал убирать дерево, и оно до сих пор лежит на своем месте.

Оно все ещё лежит. За ночь видимо уже не стали ничего делать. Ну и шевелений нет вокруг него, — рассказала редакции TagilCity.ru Ирина, местная жительница.
Фото: tagilcity.ru

29 июня произошел похожий инцидент. В тот день дерево упало на припаркованную машину. Инцидент произошел на улице Бондина. Она обрушилось на припаркованную рядом «Газель», кроме того ветки задели соседнюю машину.

Дерево рухнуло на припаркованную «Газель» в Нижнем Тагиле
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