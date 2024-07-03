В Нижнем Тагиле рухнувшее дерево перегородило тротуар рядом с церковью

Огромное дерево упало на территории местного отделения полиции, напротив церкви. Инцидент произошел 1 июля в Нижнем Тагиле на Тагилстрое. В этот день в городе были сильные ветра, и одно из деревьев не выдержало, и его вырвало из земли с корнем. Точной причины падения березы пока не уточняются.

Видео, снятое очевидцами, показывает, что дерево было вырвано с корнем. Оно упало на пешеходную дорожку, почти полностью ее заблокировав. По словам местных жителей, ночью никто не стал убирать дерево, и оно до сих пор лежит на своем месте. Оно все ещё лежит. За ночь видимо уже не стали ничего делать. Ну и шевелений нет вокруг него, — рассказала редакции TagilCity.ru Ирина, местная жительница. Фото: tagilcity.ru 29 июня произошел похожий инцидент. В тот день дерево упало на припаркованную машину. Инцидент произошел на улице Бондина. Она обрушилось на припаркованную рядом «Газель», кроме того ветки задели соседнюю машину. Дерево рухнуло на припаркованную «Газель» в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Читайте также: Ливни с ветром обрушились на Средний Урал Падают деревья и отключается свет: над Средним Уралом бушует штор