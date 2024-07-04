Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительно

Сначала суд назначил ей 60 часов обязательных работ. После этого женщина не исправилась и работу не нашла. Тогда на нее завели уголовное дело и назначили 7 месяцев принудительных работ. Из заработанных средств с нее вычтут 10 процентов в пользу государства и алименты.