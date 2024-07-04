Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительно

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Женщина лишена родительских прав. Ее трое несовершеннолетних девочек были отправлены в детский дом. Мать девочек нигде не работала и алименты не платила.
Сначала суд назначил ей 60 часов обязательных работ. После этого женщина не исправилась и работу не нашла. Тогда на нее завели уголовное дело и назначили 7 месяцев принудительных работ. Из заработанных средств с нее вычтут 10 процентов в пользу государства и алименты.