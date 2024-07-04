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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Семь месяцев отработки получила мать из Красноуфимска за неуплату алиментов

Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительно

4 июля 2024, 07:25
Фото: 1MI

Семь месяцев отработки получила мать из Красноуфимска за неуплату алиментов

Женщина и Красноуфимска приговорена судом к семи месяцам принудительных работ за неуплату алиментов трем своим дочерям.

Женщина лишена родительских прав. Ее трое несовершеннолетних девочек были отправлены в детский дом. Мать девочек нигде не работала и алименты не платила.

Сначала суд назначил ей 60 часов обязательных работ. После этого женщина не исправилась и работу не нашла. Тогда на нее завели уголовное дело и назначили 7 месяцев принудительных работ. Из заработанных средств с нее вычтут 10 процентов в пользу государства и алименты.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Суд#Алименты#Екатеринбург#Инцидент
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