Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Алексей Орлов организовал традиционный прием накануне «Иннопрома» в новом стиле. Глава Екатеринбурга в этот раз проявил креативность и пригласил к участию местных звезд.
Впервые на вечеринке в честь нулевого дня Международной выставки выступал известный не только на Урале певец Niletto. Финалистки «Мисс Екатеринбург» провели для гостей модный показ местных брендов. Пригласили участвовать в проведении мероприятия даже Романа Постовалова, звезду «Уральских пельменей».