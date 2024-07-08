Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга

Впервые на вечеринке в честь нулевого дня Международной выставки выступал известный не только на Урале певец Niletto. Финалистки «Мисс Екатеринбург» провели для гостей модный показ местных брендов. Пригласили участвовать в проведении мероприятия даже Романа Постовалова, звезду «Уральских пельменей».