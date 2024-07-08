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Певец Niletto в Свердловской области развлек элиту накануне «Иннопрома»

Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга

8 июля 2024, 06:52
Фото: 1MI

Певец Niletto в Свердловской области развлек элиту накануне «Иннопрома»

Глава Екатеринбурга накануне открытия выставки «Иннопром» организовал закрытую вечеринку с участием звезды Niletto из Свердловской области.

Алексей Орлов организовал традиционный прием накануне «Иннопрома» в новом стиле. Глава Екатеринбурга в этот раз проявил креативность и пригласил к участию местных звезд.

Впервые на вечеринке в честь нулевого дня Международной выставки выступал известный не только на Урале певец Niletto. Финалистки «Мисс Екатеринбург» провели для гостей модный показ местных брендов. Пригласили участвовать в проведении мероприятия даже Романа Постовалова, звезду «Уральских пельменей».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Вечеринка#Власть#Мода#Международная выставка#Екатеринбург
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