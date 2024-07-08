В Екатеринбурге впервые показали макет высокоскоростного поезда

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Вагон будет сконструирован в мягких бежевых тонах с деревянными панелями коричневого цвета. Макет демонстрирует все четыре класса обслуживания. Рядом с комфортными сидениями находятся порты для зарядки, а широкие подлокотники позволяют положить личные вещи.
Показали на Международной выставке и кабину машиниста.
Новые составы ВСМ будут состоять из восьми или шестнадцати вагонов. Вместимость поезда составит до четырехсот шестидесяти пассажиров, а максимальная скорость четыреста километров в час, сообщают «РИА новости».
Напомним, «Иннопром» в 2024 году занимает площадь 50 000 квадратных метров.