tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В Екатеринбурге впервые представлен макет поезда ВСМ

В Екатеринбурге впервые показали макет высокоскоростного поезда

8 июля 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге впервые представлен макет поезда ВСМ

Образец вагона нового высокоскоростного поезда представили в Екатеринбурге.

Вагон будет сконструирован в мягких бежевых тонах с деревянными панелями коричневого цвета. Макет демонстрирует все четыре класса обслуживания. Рядом с комфортными сидениями находятся порты для зарядки, а широкие подлокотники позволяют положить личные вещи.

Показали на Международной выставке и кабину машиниста.

Новые составы ВСМ будут состоять из восьми или шестнадцати вагонов. Вместимость поезда составит до четырехсот шестидесяти пассажиров, а максимальная скорость четыреста километров в час, сообщают «РИА новости».

Напомним, «Иннопром» в 2024 году занимает площадь 50 000 квадратных метров.

#Екатерина Смирнова#Общество#Выставка#Поезд#Международная выставка#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Сегодня, 07:01
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Сегодня, 06:52
20 вспышек произошло на Солнце за сутки: что ожидает свердловчан
Сегодня, 11:28
На «Иннопроме» в Екатеринбурге представили электромобиль без аналогов в мире
Сегодня, 11:05
В Нижнем Тагиле администрация заплатит школьнице 50 тысяч за укус бездомной собаки
Сегодня, 10:50