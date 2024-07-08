В Екатеринбурге впервые показали макет высокоскоростного поезда

Вагон будет сконструирован в мягких бежевых тонах с деревянными панелями коричневого цвета. Макет демонстрирует все четыре класса обслуживания. Рядом с комфортными сидениями находятся порты для зарядки, а широкие подлокотники позволяют положить личные вещи.