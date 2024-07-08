В Свердловской области судят учителя за избиение ученика: он кидал в дверь кирпичи

В Липовской средней школе Свердловской области учитель схватила ребенка за шею, прижала к стене и ударила по лицу за то, что мальчик пинал дверь и кидал в нее кирпичи. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.