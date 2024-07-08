В Свердловской области судят учителя за избиение ученика: он кидал в дверь кирпичи

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Липовской средней школе Свердловской области учитель схватила ребенка за шею, прижала к стене и ударила по лицу за то, что мальчик пинал дверь и кидал в нее кирпичи. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В результате на замдиректора школы по воспитательной работе завели уголовное дело. Женщину будут судить в Туринске. Также стало известно, что подсудимую отстранили от работы.
Ранее за совращение школьниц и секс в учительской осудили педагога в Талице.