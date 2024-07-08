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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Свердловской области судят учителя за избиение кидавшегося кирпичами школьника

В Свердловской области судят учителя за избиение ученика: он кидал в дверь кирпичи

8 июля 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области судят учителя за избиение кидавшегося кирпичами школьника

На учителя из Свердловской области завели уголовное дело за избиение ученика. Мальчик кидал в школьную дверь кирпичи.

В Липовской средней школе Свердловской области учитель схватила ребенка за шею, прижала к стене и ударила по лицу за то, что мальчик пинал дверь и кидал в нее кирпичи. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате на замдиректора школы по воспитательной работе завели уголовное дело. Женщину будут судить в Туринске. Также стало известно, что подсудимую отстранили от работы.

Ранее за совращение школьниц и секс в учительской осудили педагога в Талице.

#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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