За совращение школьниц и секс в учительской судят педагога в Талице

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Всего мужчину обвиняют в шести противозаконных эпизодах. Известно, что преподаватель обольщал учениц, получал от них интимные снимки, а затем шантажировал, сообщается в сообществе «Инцидент Ирбит».
Одна из школьниц рассказала, что однажды они занялись с педагогом оральным сексом прямо в учительской. Если вину педагога докажут, то ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, что в 2022 году 29-летнего учителя Василия из села в Завьяловское подозревали в домогательствах к ученицам. На тот момент он преподавал уже семь лет. Он склонял девочку к оральному сексу. Мать мужчины — директор в той же школе.