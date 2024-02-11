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Published Сегодня, 06:13

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В Талице судят учителя за развращение школьниц

За совращение школьниц и секс в учительской судят педагога в Талице

11 февраля 2024, 06:13
Фото: 1MI

В Талице судят учителя за развращение школьниц

В Талице под стражу заключен учитель английского языка. Его судят за развращение школьниц.

Всего мужчину обвиняют в шести противозаконных эпизодах. Известно, что преподаватель обольщал учениц, получал от них интимные снимки, а затем шантажировал, сообщается в сообществе «Инцидент Ирбит».

Одна из школьниц рассказала, что однажды они занялись с педагогом оральным сексом прямо в учительской. Если вину педагога докажут, то ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что в 2022 году 29-летнего учителя Василия из села в Завьяловское подозревали в домогательствах к ученицам. На тот момент он преподавал уже семь лет. Он склонял девочку к оральному сексу. Мать мужчины — директор в той же школе.

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#Криминал#Тюрьма#Педагог#Талица#Шантаж#18+#Екатеринбург#Школьницы#Развращение#Дарья Сорокина
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