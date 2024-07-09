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Updated Сегодня, 09:18

пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Императорские тамарины поселились в екатеринбургском зоопарке

9 июля 2024, 09:16
пресс-служба екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбург привезли императорских тамаринов

Экзотические животные, родиной которых является Бразилия, поселились в зоопарке Екатеринбурга.

Императорские тамарины приехали из Новосибирска. Здесь их кормят мясом кур, творожными продуктами и крупами в вареном виде. Они также любят ловить насекомых, кушать фрукты и листья растений.

Две особи тамаринов расположились на 2-м этаже павильона «Южный». Все желающие могут их посетить, сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбург.

Ранее в зоопарке Екатеринбурга выбрали имена для капибары и битуронгов.

В зоопарк Екатеринбурга привезли шестимесячного капибару из Санкт-Петербурга
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Животные#Природа#Зоопарк#Екатеринбург
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