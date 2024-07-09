Императорские тамарины поселились в екатеринбургском зоопарке

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Императорские тамарины приехали из Новосибирска. Здесь их кормят мясом кур, творожными продуктами и крупами в вареном виде. Они также любят ловить насекомых, кушать фрукты и листья растений.
Две особи тамаринов расположились на 2-м этаже павильона «Южный». Все желающие могут их посетить, сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбург.
Ранее в зоопарке Екатеринбурга выбрали имена для капибары и битуронгов.