Новый торговый центр появится в Екатеринбурге на месте овощебазы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Современные торговые площади появятся на месте нынешней овощебазы. В настоящее время разрабатывается проект нового комплекса. Об этом сообщил вице-мэр Рустам Галямов на встрече с представителями СМИ.
Галямов также уточнил, что собственник подошел к вопросу серьезно, обратился в администрацию для обсуждения нового объекта с точки зрения сохранения архитектурного облика города. У владельца данной территории есть намерение обустроить здесь комфортную торговлю по современным стандартам. На сегодняшний день ведется работа по проектированию.