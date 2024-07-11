Новый торговый центр появится в Екатеринбурге на месте овощебазы

Галямов также уточнил, что собственник подошел к вопросу серьезно, обратился в администрацию для обсуждения нового объекта с точки зрения сохранения архитектурного облика города. У владельца данной территории есть намерение обустроить здесь комфортную торговлю по современным стандартам. На сегодняшний день ведется работа по проектированию.