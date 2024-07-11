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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Екатеринбурге снесут овощебазу и построят ТЦ

Новый торговый центр появится в Екатеринбурге на месте овощебазы

11 июля 2024, 13:40
Фото: 1MI

В Екатеринбурге снесут овощебазу и построят ТЦ

На месте овощной базы №4 хотят построить торговый центр.

Современные торговые площади появятся на месте нынешней овощебазы. В настоящее время разрабатывается проект нового комплекса. Об этом сообщил вице-мэр Рустам Галямов на встрече с представителями СМИ.

Галямов также уточнил, что собственник подошел к вопросу серьезно, обратился в администрацию для обсуждения нового объекта с точки зрения сохранения архитектурного облика города. У владельца данной территории есть намерение обустроить здесь комфортную торговлю по современным стандартам. На сегодняшний день ведется работа по проектированию.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Строительство#Овощи#Питание#ТЦ#Екатеринбург#Овощебаза
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