В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна на крышу магазина

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Инцидент произошел 10 июля по адресу: улица Победы, дом №47/2. Мужчина рухнул с высоты пятого этажа прямо на крышу одноэтажного здания, в котором располагается магазин.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и медики. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести сняли с кровли и доставили в больницу.
Выяснилось, что гражданину 38 лет. Пострадавший местный житель имеет судимость за имущественные преступления. Он ведёт асоциальный образ жизни, имеет алкогольную зависимость, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк».