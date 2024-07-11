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В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна

В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна на крышу магазина

11 июля 2024, 10:51
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна

Мужчина в Нижнем Тагиле рухнул на крышу магазина, выпав из оконного проема. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел 10 июля по адресу: улица Победы, дом №47/2. Мужчина рухнул с высоты пятого этажа прямо на крышу одноэтажного здания, в котором располагается магазин.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и медики. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести сняли с кровли и доставили в больницу.

Выяснилось, что гражданину 38 лет. Пострадавший местный житель имеет судимость за имущественные преступления. Он ведёт асоциальный образ жизни, имеет алкогольную зависимость, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Спасатели#ЧП#Травмы#Упал#Екатеринбург#Инцидент
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