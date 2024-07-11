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Фото: архив СургутИнформ-ТВ

Владимир Якушев поздравил жителей Свердловской области с Днем семьи, любви и верности

11 июля 2024, 07:29
Фото: архив СургутИнформ-ТВ
Полномочный представитель главы государства в УФО Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем семьи.

Владимир Якушев, выражая слова поздравления подчеркнул, что этот праздник особенно созвучен с Годом семьи, который объявил глава нашего государства. Он также отметил, что поддержка семьи, материнства и детства сейчас находятся на особом уровне. Данному вопросу уделяется большое внимание.

Якушев также напомнил жителям Урала о том, семья играет ключевую роль в сохранении традиционных ценностей и формировании нравственности молодого поколения.

Настоящая семья — это образец любви и доверия, это совместное преодоление трудностей, — напомнил Якушев.
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#Екатерина Смирнова#Общество#Семья#Многодетная семья#Молодая семья#Традиции#Екатеринбург
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