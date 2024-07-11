Владимир Якушев поздравил жителей Свердловской области с Днем семьи, любви и верности

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Владимир Якушев, выражая слова поздравления подчеркнул, что этот праздник особенно созвучен с Годом семьи, который объявил глава нашего государства. Он также отметил, что поддержка семьи, материнства и детства сейчас находятся на особом уровне. Данному вопросу уделяется большое внимание.
Якушев также напомнил жителям Урала о том, семья играет ключевую роль в сохранении традиционных ценностей и формировании нравственности молодого поколения.
Настоящая семья — это образец любви и доверия, это совместное преодоление трудностей, — напомнил Якушев.