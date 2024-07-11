Владимир Якушев поздравил жителей Свердловской области с Днем семьи, любви и верности

Владимир Якушев, выражая слова поздравления подчеркнул, что этот праздник особенно созвучен с Годом семьи, который объявил глава нашего государства. Он также отметил, что поддержка семьи, материнства и детства сейчас находятся на особом уровне. Данному вопросу уделяется большое внимание.