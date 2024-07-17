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Updated Сегодня, 14:36

Благоустройство сквера по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле начнется до конца июля

Благоустройство сквера по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле начнется до конца июля

17 июля 2024, 13:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле благоустроят зону отдыха у домов № 5, 7, 11. Работы начнутся в конце июля.

Площадку у домов № 5, 7, 11 в Нижнем Тагиле ждет комплексное благоустройство. Жители неоднократно обращали внимание на ее неухоженный вид. В 2024 году на работы были выделены средства из городского бюджета.

Подрядчиком стала компания ООО «Уралстрой-НТ». Работы начнутся после заключения контракта.

В ходе благоустройства будут отремонтированы тротуары и смотровая площадка; установлены ограждения, укреплены подпорные стенки и боковые спуски. Затем будут привезены и смонтированы скамейки, урны. Обновят также освещение и установят видеонаблюдение.

После обновления площадка станет не только функциональной, но и красивой зоной отдыха для жителей.

В Тагиле идет благоустройство круговой развязки на проспектах Мира и Строителей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Сквер#Благоустройство города#Екатеринбург
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