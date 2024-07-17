Благоустройство сквера по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле начнется до конца июля

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Площадку у домов № 5, 7, 11 в Нижнем Тагиле ждет комплексное благоустройство. Жители неоднократно обращали внимание на ее неухоженный вид. В 2024 году на работы были выделены средства из городского бюджета.
Подрядчиком стала компания ООО «Уралстрой-НТ». Работы начнутся после заключения контракта.
В ходе благоустройства будут отремонтированы тротуары и смотровая площадка; установлены ограждения, укреплены подпорные стенки и боковые спуски. Затем будут привезены и смонтированы скамейки, урны. Обновят также освещение и установят видеонаблюдение.
После обновления площадка станет не только функциональной, но и красивой зоной отдыха для жителей.