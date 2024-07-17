tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Екатеринбурге с акватории Городского пруда убраны все причалы для катеров

Причалы для катеров пропали с акватории Городского пруда в Екатеринбурге

17 июля 2024, 07:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге с акватории Городского пруда убраны все причалы для катеров

В Екатеринбурге власти приняли решение о ликвидации всех причалов для речных судов с водной части Городского пруда.

Такое решение было принято из-за тарана катера лодки в июне, а также инцидента с подростком в этом месяце, когда судно проплыло по ребенку, который купался.

По данным МЧС, молодой человек купался в неположенном месте. В какой-то момент его задело винтом от транспорта. Молодого человека успели спасти. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Напомним, что Свердловский транспортный прокурор обратился в суд для решения проблемы с городскими катерами.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Водоем#Екатеринбург#Катер#Городской пруд
Подпишитесь
«Лифт будет позже»: травмпункт и процедурный перенесли в новое здание на Вагонке
Сегодня, 06:26
Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область
Сегодня, 04:28
Житель Нижнего Тагила отдал «следователю» почти 300 тысяч рублей
Сегодня, 06:21
На время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз воды
Сегодня, 07:36
В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду
Сегодня, 07:43