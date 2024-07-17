Причалы для катеров пропали с акватории Городского пруда в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Такое решение было принято из-за тарана катера лодки в июне, а также инцидента с подростком в этом месяце, когда судно проплыло по ребенку, который купался.
По данным МЧС, молодой человек купался в неположенном месте. В какой-то момент его задело винтом от транспорта. Молодого человека успели спасти. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Напомним, что Свердловский транспортный прокурор обратился в суд для решения проблемы с городскими катерами.