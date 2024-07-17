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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Глава Каменска-Уральского получил штраф за некачественные дороги

Глава Каменска-Уральского получил штраф за некачественные дороги

17 июля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Прокуратура через суд добилась штрафа для руководителя администрации Каменска-Уральского городского округа. Это связано с тем, что глава города не соблюдал требования по строительству безопасного участка дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, специалисты выяснили, что дорога сделала с различными нарушениями, которые могли привести к дальнейшим последствиям: так, на дорожном участке отсутствовали дублирующиеся знаки, горизонтальные разметки. Также водителей могли смутить светофоры, поставленные без учета нормативов.

Согласно полученным данным, ведомство возбудило дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. В итоге, мировой судья города выписал штраф чиновнику в размере 20 тысяч рублей.

На текущий момент главу округа еще не привлекли к ответственности. Сейчас прокуратура следит за устранением неполадок на дороге.

Накануне специалисты привели в порядок участок дороги в Шалинском районе, по которому дети добирались до школы.

#Ирина Кирилова#Каменск-Уральский#Свердловская область#Дорога#Нарушение#Штраф#Качество#Ремонт#Екатеринбург
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