Глава Каменска-Уральского получил штраф за некачественные дороги

Прокуратура через суд добилась штрафа для руководителя администрации Каменска-Уральского городского округа. Это связано с тем, что глава города не соблюдал требования по строительству безопасного участка дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, специалисты выяснили, что дорога сделала с различными нарушениями, которые могли привести к дальнейшим последствиям: так, на дорожном участке отсутствовали дублирующиеся знаки, горизонтальные разметки. Также водителей могли смутить светофоры, поставленные без учета нормативов. Согласно полученным данным, ведомство возбудило дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. В итоге, мировой судья города выписал штраф чиновнику в размере 20 тысяч рублей. На текущий момент главу округа еще не привлекли к ответственности. Сейчас прокуратура следит за устранением неполадок на дороге. Накануне специалисты привели в порядок участок дороги в Шалинском районе, по которому дети добирались до школы.