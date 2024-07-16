Участок дороги для перевозки детей в школу отремонтировали в Шалинском районе

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Как выяснилось, дорога была непригодна для передвижения на ней. Родителям было сложно довозить детей до школы и везти их домой обратно. В связи со сложившимися обстоятельствами жители поселка Унь обратились в местную прокуратуру с жалобой.
В первую очередь сотрудники ведомства выяснили, что данная транспортная артерия имеет отношение к списку дорог общего пользования, поскольку каждый день по ней перевозят детей в одну из школ поселка Колпаковка и обратно домой.
Изучив дорогу, сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что она непригодна для нормальной эксплуатации, поскольку на ней было много разрушенных участков.
Поэтому ведомство обратилось к главе Шалинского городского округа, потребовав устранить проблему. В итоге, местное самоуправление привело в порядок дорогу, согласно общим требованиям, сообщили в пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что более 70 общественных пространств благоустроят в Свердловской области в 2024 году.