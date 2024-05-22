Более 70 общественных пространств благоустроят в Свердловской области в 2024 году

Если горожане еще не видели на площадке строителей, это не говорит об отставании от графика при проведении строительства. На подготовительные работы требуется немало времени и усилий. Все объекты, которые вошли в программу по итогам прошлогоднего голосования, будут обновлены, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.