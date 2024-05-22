Более 70 общественных пространств благоустроят в Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 06:25
На сегодняшний день в областных муниципалитетах подготавливают площадки для реализации проектов по обустройству.
Если горожане еще не видели на площадке строителей, это не говорит об отставании от графика при проведении строительства. На подготовительные работы требуется немало времени и усилий. Все объекты, которые вошли в программу по итогам прошлогоднего голосования, будут обновлены, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Общая сумма затрат на реконструкцию пространств в 2024 году составит 1,5 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, и порядка 100 миллионов рублей направлены из регионального бюджета. Реконструкции коснется 72 общественных зон.
В Нижнем Тагиле, например, уже завершается ремонт Ленинградского проспекта на Вагонке (лидер голосования прошлых лет). Весь объект занимает пространство от улицы Зари, 16 до проспекта Дзержинского. Рабочие занимаются укладкой тротуарной плитки, обустраивают велодорожки. Одновременно с этим проходит установка элементов заграждения, урн, скамеек и четырех скульптурных композиций.
В 2024 году в городе будет реорганизована и площадь перед Машиностроительным техникумом в микрорайоне Вагонка. Строители полностью заменят тротуарную плитку, смонтируют архитектурную подсветку учебного заведения и памятника Ленину, который располагается перед учебным заведением. В зонах отдыха оборудуют скамейки и урны, а также цветник. Для любителей двухколесного транспорта сделают велопарковку. Помимо этого, площадь перед техникумом оснастят системой видеонаблюдения.
В этом же году под программу обустройства попала и зона отдыха на проспекте Строителей в центре Нижнего Тагила. На территории сохранят все деревья и заасфальтируют пешеходные дорожки, а в центре сквера расположится скульптурный арт-объект «Дерево жизни».
В Серове благоустроят пространство для отдыха на Киселевском водохранилище. В зоне отдыха у воды установят шезлонги и раздевалки. На территории объекта появится лодочная станция с прокатом плавсредств: лодок, катамаранов и SUP-досок. Однако не только летний отдых будет доступен горожанам. Зимой для посещения откроют купель для крещенского купания и каток.
В Богдановиче стартовал уже второй этап реконструкции площади Мира. В 2025 году на площадке появится сквер молодоженов с кинотеатром, фотозоной и ротондой, широкими тротуарами и удобными парковками, озеленением и освещением. Главным украшением локации станет фонтан. От него по обе стороны расположатся площадки для проведения городских мероприятий и семейные арт-объекты.
Отметим, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйвашева поддерживает лидерство по созданию в муниципалитетах благоустроенных общественных территорий — парков, скверов и набережных. Согласно решению главы региона, с 2022 года участвовать в программе могут участвовать не только города, но и сельские территории.
Современная инфраструктура для занятий спортом, отдыха и досуга должна стать доступной для каждого уральца. Принципиально важно, чтобы проекты создания комфортной среды реализовывались не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах, — ранее говорил Евгений Куйвашев.
Всего с 2018 года на Среднем Урале привели в порядок более 2,5 тысячи объектов в 59 больших и малых населенных пунктах.
Ранее TagilCity.ru рассказывал об объекте, победившем в голосовании на реконструкцию в 2025 году. Лидером стал сквер, который находится на Ленинградском проспекте около домов 30б, 30, 32 и 36.