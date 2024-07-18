В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве в сгоревшей квартире

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 35-летней девушки, найденной убитой в сгоревшей квартире.
Как оказалось, накануне она со своим новым возлюбленным и их знакомым выпивала в арендованной посуточно квартире. В какой-то момент гость ударом лишил чувств сожителя Христины. Затем он нанес женщине 23 удара ножом. Пострадавшая скончалась на месте.
Преступник, желая замести следы, открыл газ и ушел. В результате вспыхнул пожар. второго мужчину спасли очевидцы, пишет Ура.Ру.