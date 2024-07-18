tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве в сгоревшей квартире

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве в сгоревшей квартире

18 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве в сгоревшей квартире

Подозреваемым в убийстве девушки, найденной с ножевыми ранениями при пожаре в посуточной квартире Екатеринбурга, оказался ее гость.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 35-летней девушки, найденной убитой в сгоревшей квартире.

Как оказалось, накануне она со своим новым возлюбленным и их знакомым выпивала в арендованной посуточно квартире. В какой-то момент гость ударом лишил чувств сожителя Христины. Затем он нанес женщине 23 удара ножом. Пострадавшая скончалась на месте.

Преступник, желая замести следы, открыл газ и ушел. В результате вспыхнул пожар. второго мужчину спасли очевидцы, пишет Ура.Ру.

Труп женщины найден в сгоревшей квартире в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#Полиция#Криминал#ЧП#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:13
Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:15
В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала
Сегодня, 08:07
Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:50
«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Сегодня, 07:18
Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды
Сегодня, 06:11