В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве в сгоревшей квартире

Как оказалось, накануне она со своим новым возлюбленным и их знакомым выпивала в арендованной посуточно квартире. В какой-то момент гость ударом лишил чувств сожителя Христины. Затем он нанес женщине 23 удара ножом. Пострадавшая скончалась на месте.