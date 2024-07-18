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В Красноуфимске водитель мусоровоза заплатит миллион за смерть пешехода

В Красноуфимске водитель мусоровоза сбил мужчину. Дорого заплатит за это

18 июля 2024, 07:14
Фото: 1MI

В Красноуфимске водитель мусоровоза заплатит миллион за смерть пешехода

В Красноуфимске водитель мусоровоза насмерть сбил мужчину. Виновный заплатит вдове 1 млн рублей.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Водитель мусоровоза не убедился в том, что стрела подъемника на мусоровозе закреплена, начал движение по улице Спартака. В процессе движения устройство опустилось. Водитель продолжил движение и сбил стрелой пожилого мужчину, который в это же время двигался в попутном направлении по обочине дороги.

От полученных травм пожилой человек скончался в больнице.

Суд постановил назначить наказание виновному в виде 1,6 года принудительных работ с лишением права управлять автомобилем. Кроме того, он выплатит вдове погибшего 1 млн рублей компенсацию и оплатит расходы на похороны.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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