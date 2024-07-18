В Красноуфимске водитель мусоровоза сбил мужчину. Дорого заплатит за это

Инцидент произошел в июле прошлого года. Водитель мусоровоза не убедился в том, что стрела подъемника на мусоровозе закреплена, начал движение по улице Спартака. В процессе движения устройство опустилось. Водитель продолжил движение и сбил стрелой пожилого мужчину, который в это же время двигался в попутном направлении по обочине дороги.