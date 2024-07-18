В Красноуфимске водитель мусоровоза сбил мужчину. Дорого заплатит за это

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Инцидент произошел в июле прошлого года. Водитель мусоровоза не убедился в том, что стрела подъемника на мусоровозе закреплена, начал движение по улице Спартака. В процессе движения устройство опустилось. Водитель продолжил движение и сбил стрелой пожилого мужчину, который в это же время двигался в попутном направлении по обочине дороги.
От полученных травм пожилой человек скончался в больнице.
Суд постановил назначить наказание виновному в виде 1,6 года принудительных работ с лишением права управлять автомобилем. Кроме того, он выплатит вдове погибшего 1 млн рублей компенсацию и оплатит расходы на похороны.