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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Под Нижним Тагилом опасные ртутьсодержащие лампы хранили с нарушениями

19 июля 2024, 08:17
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Под Нижним Тагилом лампы, которые содержат ртуть, хранили с нарушениями.

Инцидент произошел на ж/д станции №43 под Нижним Тагилом.

Ртутьсодержащие лампы, среди которых были и разбитые, не имели герметичных упаковок и хранились вместе с обычными лампами. Данное нарушение выявила Уральская транспортная прокуратура в ходе проверки.

По данному факту на ответственного за хранение опасных веществ инженера завели административное дело.

Нарушения оперативно устранили, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее эксперты назвали опасный вид транспорта в регионе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Транспортная прокуратура#Екатеринбург#Инцидент#Ртуть
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