Под Нижним Тагилом опасные ртутьсодержащие лампы хранили с нарушениями

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Инцидент произошел на ж/д станции №43 под Нижним Тагилом.
Ртутьсодержащие лампы, среди которых были и разбитые, не имели герметичных упаковок и хранились вместе с обычными лампами. Данное нарушение выявила Уральская транспортная прокуратура в ходе проверки.
По данному факту на ответственного за хранение опасных веществ инженера завели административное дело.
Нарушения оперативно устранили, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее эксперты назвали опасный вид транспорта в регионе.