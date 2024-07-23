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Душившей годовалого ребенка на камеру свердловчанке грозит срок

Суд рассмотрит дело жительницы Свердловской области, душившей ребенка на камеру

23 июля 2024, 08:06
Фото: 1MI

Душившей годовалого ребенка на камеру свердловчанке грозит срок

В отношении жительницы Свердловской области, которая душила годовалого ребенка и снимала это на камеру, возбуждено уголовное дело. Его уже планируют передать в суд.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, такое дело действительно имеется и его рассматривает территориальное ОВД. В ближайшее время его направят в суд, пишет ЕАН.

Горелых отметил, что малыш был передан под опеку бабушке.

Напомним, ролик с девушкой, которая сняла на камеру, как душит собственного ребенка, появился в социальных сетях. По данным Telegram-канала Ural Mash, девушке 22 года и проживает она в Каменске-Уральском. Одна из версий — таким образом девушка хотела отомстить папе ребенка, с которым они расстались.

Ранее жительница Свердловской области была отправлена в тюрьму за съемки порно со своей трехмесячной дочерью и 12-летним мальчиком.

#Ирина Кирилова#Дети#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Родители#Обвинения#18+#Екатеринбург
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