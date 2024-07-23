Суд рассмотрит дело жительницы Свердловской области, душившей ребенка на камеру

Напомним, ролик с девушкой, которая сняла на камеру, как душит собственного ребенка, появился в социальных сетях. По данным Telegram-канала Ural Mash, девушке 22 года и проживает она в Каменске-Уральском. Одна из версий — таким образом девушка хотела отомстить папе ребенка, с которым они расстались.