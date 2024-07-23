Суд рассмотрит дело жительницы Свердловской области, душившей ребенка на камеру

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, такое дело действительно имеется и его рассматривает территориальное ОВД. В ближайшее время его направят в суд, пишет ЕАН.
Горелых отметил, что малыш был передан под опеку бабушке.
Напомним, ролик с девушкой, которая сняла на камеру, как душит собственного ребенка, появился в социальных сетях. По данным Telegram-канала Ural Mash, девушке 22 года и проживает она в Каменске-Уральском. Одна из версий — таким образом девушка хотела отомстить папе ребенка, с которым они расстались.
Ранее жительница Свердловской области была отправлена в тюрьму за съемки порно со своей трехмесячной дочерью и 12-летним мальчиком.