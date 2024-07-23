Свердловский депутат-гонщик чудом остался цел после возгорания авто во время гонок

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Сергей, участвуя в международной гонке «Шелковый путь» в Монголии, едва не получил серьезные ожоги, когда уже после финиша спецучастка на крутом повороте неожиданно вспыхнул автомобиль.
Основное пламя пришлось на ноги и руки гонщику.
В результате возгорания полностью погибли в огне кресло, ремни безопасности, проводка. Самого Сергея спас защитный костюм, который он не успел снять после соревнований. Об этом Карякин сообщил на пресс-конференции в ТАСС.