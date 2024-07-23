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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Свердловского гонщика Сергея Карякина в Монголии от ожогов спас защитный костюм

Свердловский депутат-гонщик чудом остался цел после возгорания авто во время гонок

23 июля 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney

Свердловского гонщика Сергея Карякина в Монголии от ожогов спас защитный костюм

У Свердловского гонщика в Монголии вспыхнул автомобиль.

Сергей, участвуя в международной гонке «Шелковый путь» в Монголии, едва не получил серьезные ожоги, когда уже после финиша спецучастка на крутом повороте неожиданно вспыхнул автомобиль.

Основное пламя пришлось на ноги и руки гонщику.

В результате возгорания полностью погибли в огне кресло, ремни безопасности, проводка. Самого Сергея спас защитный костюм, который он не успел снять после соревнований. Об этом Карякин сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Возгорание#Гонки#Екатеринбург#Инцидент
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