В Асбесте администрация выплатит девочке 20 тыс за укус собаки

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Асбесте в начале февраля прошлого года девочка 2009 года рождения подверглась нападению бездомной собаки. Инцидент произошел около магазина на улице Королева.
Собака укусила девочку за правую голень, причинив ей физические и нравственные страдания. Ребенок получил травму, был доставлен в больницу и вынужден пройти курс вакцинации.
Прокуратура установила, что администрация Асбестовского городского округа не отловила вовремя животное, что привело к инциденту. В связи с этим суд обязал город выплатить девочке 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в Нижнем Тагиле администрация заплатит школьнице 50 тысяч рублей за укус бездомной собаки.