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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Асбесте администрация выплатит девочке 20 тыс за укус собаки

В Асбесте администрация выплатит девочке 20 тыс за укус собаки

24 июля 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
Асбестовский суд обязал город выплатить компенсацию девочке, которую покусала бродячая собака.

В Асбесте в начале февраля прошлого года девочка 2009 года рождения подверглась нападению бездомной собаки. Инцидент произошел около магазина на улице Королева.

Собака укусила девочку за правую голень, причинив ей физические и нравственные страдания. Ребенок получил травму, был доставлен в больницу и вынужден пройти курс вакцинации.

Прокуратура установила, что администрация Асбестовского городского округа не отловила вовремя животное, что привело к инциденту. В связи с этим суд обязал город выплатить девочке 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в Нижнем Тагиле администрация заплатит школьнице 50 тысяч рублей за укус бездомной собаки.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Собака#Екатеринбург
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