В Асбесте администрация выплатит девочке 20 тыс за укус собаки

В Асбесте в начале февраля прошлого года девочка 2009 года рождения подверглась нападению бездомной собаки. Инцидент произошел около магазина на улице Королева.



Собака укусила девочку за правую голень, причинив ей физические и нравственные страдания. Ребенок получил травму, был доставлен в больницу и вынужден пройти курс вакцинации.



Прокуратура установила, что администрация Асбестовского городского округа не отловила вовремя животное, что привело к инциденту. В связи с этим суд обязал город выплатить девочке 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает региональная прокуратура.